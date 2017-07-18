Apple, VPN Tabanlı Reklam Engelleyicileri Kaldırdı
Apple, bazı reklam engelleme uygulamalarını App Store'dan kaldırdı! İşte nedeni...
Apple, bir dizi VPN tabanlı reklam engelleme uygulamasını kurallara uymadığı gerekçesiyle mağazasından kaldırdı ve bu uygulamalara gelecek güncellemelerin artık onaylanmayacağını açıkladı.
Apple'a göre bu uygulamalar, App Store geliştirici ilkelerinin 4.2.1. maddesini ihlal ediyorlar. Bu maddede uygulamaların "API ve framework'leri tasarlanan amaçlar için kullanmaları" gerektiği ve bu entegrasyonu kullandıklarını belirtmeleri gerektiği yazıyor. Apple bu ilkeleri uzun bir süredir listelese de, onları uygulatmak konusunda pek sert davranmadı. Bu nedenle App Store'da birçok reklam engelleme uygulaması kendine yer edinmeyi başarmıştı.
Apple'ın bu reklam engelleme uygulamalarıyla olan sorunu, "VPN tabanlı" olmalarından kaynaklanıyor. Bu uygulamalar, tüm iOS web tarayıcılarında reklam engellemek için sertifika yüklüyorlar. Ancak bu tür bir engellemeye resmi olarak sadece Safari Content Blocker API'sı üzerinden izin veriliyor. Bu yöntem sadece Apple'ın web tarayıcısı Safari ile çalıştığı için bazı geliştiriciler tarafından tercih edilmiyor.
Kasıtlı olsun veya olmasın bu, Apple'ın kendi iOS web tarayıcısını kullanmaya zorlamaya yönelik bir başka hamle.
Zeynel A. Öztürk
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