Apple'dan Ücretsiz iPhone 8 Onarım Programı!

Apple, anakartı bozulan bazı iPhone 8'ler için ücretsiz bir onarım programı başlattı!

Apple'dan Ücretsiz iPhone 8 Onarım Programı!

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