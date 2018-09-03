Apple'dan Ücretsiz iPhone 8 Onarım Programı!
Apple, anakartı bozulan bazı iPhone 8'ler için ücretsiz bir onarım programı başlattı!
iPhone 8'inizin anakartı bozulduysa Apple, telefonunuzu bedava onarabilir. Firma, "çok az sayıda" telefonun bu tür bir arıza yaşadığını ve bunun için resmi bir değişim programı başlattığını söylüyor.
Apple'ın açıklamasına göre programın kapsamna Eylül 2017 ve Mart 2018'de satın alınan telefonlar, yani cihaz satışa sunulduktan sonraki 6 ayda satılanlar giriyor. Sorun, Eylül 2017'de tanıtılan iPhone 8 Plus ve iPhone X'i kapsamıyor. iPhone 8'in anakartıyla ilgili çok fazla şikayetle karşılaşmadık, bu yüzden Apple'ın sorunun yaygın olmadığına dair iddiası doğru gibi görünüyor.
Apple'ın resmi açıklamasına göre sorundan etkilenen cihazlar, beklenmedik biçimde baştan başlayabiliyor, ekranı donabiliyor veya açılmayabiliyor. Sorundan etkilenen cihazların Eylül 2017 ve Mart 2018 arasında Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD'de satıldığı belirtiliyor. Cihazınız henüz sağlam görünse bile sorundan etkilenip etkilenmediğini, bu sayfada seri numarayı girerek kontrol edebilirsiniz.
Firma bu sene MacBook pilleri ve MacBook klavyeleri için de tamir programları başlatmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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