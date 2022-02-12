Apple'ın Beklenen Yeni Müzik Akış Uygulaması, İlk Kez İsmiyle Göründü!

Apple'ın yeni bir müzik akış hizmeti üzerinde çalıştığı bir süredeir biliniyor. Ve şimdi bu hizmetin ve uygulamanın ismi, ilk kez Apple Music kodlarında ortaya çıktı!

  • Levent Öztürk
Yeni Apple uygulaması Apple Classical göründü!

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