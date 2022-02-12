Apple'ın Beklenen Yeni Müzik Akış Uygulaması, İlk Kez İsmiyle Göründü!

Apple'ın Android için Apple Music beta sürümündeki kod satırlarında beliren bir isim, bir kaç ay önce ortaya çıkan yeni müzik uygulaması çabasının nihayet sonuçlanmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu uygulama bir klasik müzik akışı uygulaması olacak gibi görünüyor ve ismi de Apple Classical olacak.
9to5Mac tarafından keşfedilen kod satırları, uyumlu bir parçayı doğrudan optimize edilmiş yeni hizmette açma yeteneğini de gösteriyor. Bu, geniş bir tür yelpazesini kapsayan Apple Music'in aksine, özel olarak klasik müziğe hitap edecek.
Her zaman olduğu gibi, bir uygulamanın ipuçlarının görünmesi, piyasaya sürüleceğinin garantisi değil. Ancak Apple'ın klasik müzik için bağımsız bir uygulama yayımlamayı planladığı daha önceden de biliniyordu. Teknoloji devi, 2021 yılında klasik müzik akışı uygulaması Primephonic'i satın aldı ve Apple Music abonelerine Primephonic çalma listeleri ve özel ses içeriği sunmayı planladığını söylemişti.
Bu kod satırlarının gerçekten Apple'ın klasik müzik uygulamasına karşılık gelip gelmediğini öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Bir sonraki Apple etkinliğinin 8 Mart'ta gerçekleşeceğini biliyoruz ve bu etkinlikte iPhone SE 3, iPad Air 5 ve hatta belki de yeni bir Mac'in tanıtılması bekleniyor.
Apple Music'te yayınlanabilecek çok sayıda klasik müzik bulunuyor, bu yüzden şirketin neden bir müzik türü için tamamen bağımsız bir hizmet yaratma zahmetine girdiği de ayrıca sorgulanabilir.
İşin aslı, bir akış hizmetinde klasik müzik aramak, diğer müzik türlerinden biraz daha karmaşık olabilir. Eserler yüzlerce farklı orkestra veya müzisyen tarafından kaydedilebilir, bu da tam olarak istediğiniz kaydı bulmayı zorlaştırıyor ve Apple Classical, besteci, repertuar ve diğer meta veri parçalarına göre arama yapmayı kolaylaştırırsa, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirebilir.
Ayrıca eski klasik eserlerin diğer türlerden farklı bir şekilde kategorize edildiği gerçeği de var. Birçok bestecinin repertuarları, bireysel bestelerin tanımlanmasına izin veren opus numaralandırma sistemi aracılığıyla listeleniyor. Ancak bu sistem evrensel değil ve birçok besteci bunu yalnızca bazı çalışmaları için kullanıyor. Massenet gibi bazı besteciler, 13 sayısı etrafındaki batıl inançlar nedeniyle 'Opus 13' yerine 'Opus 12B'yi kullanırken, birçok 20. yüzyıl bestecisi sistemi tamamen görmezden geliyor.
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