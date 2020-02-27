Apple'ın Büyük Cezaya İtirazı, Mahkeme Tarafından Reddedildi!

Apple, bir süre önce, Nevada tabanlı teknoloji lisansı firması VirnetX'e ait internet güvenlik teknolojisi ile ilgili patentleri ihlal etmekle suçlu bulunmuştu. Şimdi ise ABD Yüksek Mahkemesi, on yıllık bu patent ihlali davasında, Apple'ın 440 milyon dolarlık cezaya yaptığı itirazı reddetti.
VirnetX, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda bulunan FaceTime ve VPN programlarında kullanılmış güvenli iletişim ile ilgili dört patenti ihlal etme sebebiyle Apple'a dava açmıştı.
2016 yılında bir Federal Mahkeme Apple'ın patentleri ihlal ettiği kararını almış ve VirnetX'e 302 milyon dolar ödeme yapılmasını emretmişti. Daha sonra bu miktar, faiz ve diğer suçlamalar ile beraber 439,7 milyon dolara yükseltilmişti. Geçtiğimiz yıl bir ABD Temyiz Mahkemesi de aynı kararı korumuştu.
Apple, yaptığı tüm itirazlarda bu cezanın ciddi ölçüde doğru olmadığını ve daha önce ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından patentlerin biri geçersiz sayıldığı için davanın kapatılmasını istemişti.
Apple, daha önce VirnetX patentlerinin dördünün de "patentlenebilirliğini" sorgulamıştı. Firma, yaptığı açıklamada FaceTime'a özel olan patentlerin artık neredeyse tamamen ortadan kalktığını söylemişti. Patent Dava ve İtiraz kurlu, dört patentten birinin geçersiz olduğuna karar verirken diğer üç patentin itiraz sürecinde kalması kararını almıştı.
Yüksek Mahkemenin kararı ardından dava, cezaların yürütülmesi için Teksas bölge mahkemesine taşınacak.
Bu arada, yıllık 2 milyon dolardan daha az gelire sahip olan VirnetX'in hisseleri, bu haberin ardından %18 artış yaşadı.
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