Apple'ın Hamlesi Google Uygulamalarını Bozdu
Apple'ın Google'a verdiği izni geri çekmesiyle bazı Google uygulamaları, iOS'ta devre dışı kaldı!
Apple'ın gizlilik endişeleri ve yanlış kullanım sonrasında Google'ın dahili iOS uygulamalarını "bozduğu" ortaya çıktı.
Apple'ın Facebook'un ardından Google'ın kurumsal sertifikasını geri çekmesinin nedeni, Google'ın bu belgelemeyi yanlış kullanmış olması. Bu belgeleme, yalınızca şirket içerisindeki çalışanlara kullanım hakkı tanıyor. Ancak iznin kullanıcı verisi toplamak üzere kullanılması, Apple tarafından kabul edilebilir bir durum değil.
Bununla birlikte Apple'ın üzerinde durduğu nokta, veri toplamaktan çok belgelemenin sessizce tüketiciye yönelik uygulama yapmakta kullanılmış olması ve bu şekilde Apple'ın standart inceleme sürecinin atlatılması.
Google, para karşılığı kişisel veri toplayan Screenwise Meter uygulamasını dün kendi isteğiyle kapatmış ve özür dilemişti. Facebook'un tartışmalı Research uygulaması gibi Screewise da kullanıcıların iPhone'u nasıl kullandığını takip ediyordu. Google'ın uygulaması Facebook'tan daha az erişime sahip olsa da, Apple'ın kurumsal sertifika ilkesini çiğniyordu.
Google'ın sertifikasının geri çekilmesiyle Google Maps, Hangouts, Gmail ve diğer beta uygulamalarının ön-yayın sürümleri, iOS'ta erişilmez hale geldi. Google'ın bu sorunu ortadan kaldırmak için Apple ile görüşmeler içinde olduğu belirtiliyor. Facebook'un ise Apple ile anlaşarak sertifikayı tekrar etkinleştirdiği ve dahili uygulamalarını geri getirdiği anlaşılıyor.
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