Apple'ın İptal Kararı, Spotify'ın Tutumunu Değiştirmedi
Spotify, müzik listesini temel alan yeni festivalini duyurdu...
Apple, müzik festivallerinin artık geçmişte kaldığını düşünüyor olabilir ancak Spotify bu fikirde değil. Spotify'ın duyurduğu Who We Be etkinliği, aynı isimdeki popüler (143.000'in üzerinde üye bulunmakta) hip-hop ve grime müzik listesini temel alarak kurulmuş durumda. 30 Kasım tarihli buluşma, Londra'da Alexandra Palace'ta gerçekleşecek ve Dizzee Rascal, Bugzy Malone ve Giggs gibi tanınan isimler bu etkinliğe katılacak. Biletler ise 11 Eylül tarihinde satışa sunuldu.
Bu performansların en azından bir kısmının Spotify üzerinden dinlenebileceği (ve muhtemelen izlenebileceği) tahmin edilse de, etkinliğin en azından bir deney özelliği taşıdığını unutmamak gerekiyor. Bu deneyin asıl sorusu ise yayınlanan müzik listelerinin canlı konserler için yeterli bir çekiciliğe sahip olup olmadıkları.
Spotify, en azından etkinliğin yıldızlarının bir çekim gücü oluşturacağına inanıyor gibi gözükmekte ancak müzik listesi temasının da göreceli olarak eşsiz bir bakış açısı sunduğu kesin.
Spotify'ın Who We Be duyurusunu Apple Müzik Festivali'nin iptal haberi sonrasında gelmesi tesadüf olabilir ancak iki firmanın canlı etkinliklere karşı bakış açıları arasındaki farkı ortaya koyduğu kesin. Spotify büyük, çok sanatçılı etkinliklere öncelik verirken, Apple'ın tercihi tekil sanatçıların konserleri ve turlarına yöneliyor.
Şu anda hangi stratejinin daha etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, canlı müzik tartışmalarının yakın zamanda sona ermeyeceğine kesin gözüyle bakılabilir...
Levent Öztürk
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