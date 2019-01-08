Aquaman, DC'yi uçurumun kenarından aldı!
Aquaman'in gişe hasılatı, DC Sinematik Evreni'nin geleceğini kurtarmayı başardı.
Aquaman, Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinden sonra DC Comics'in açık ara en başarılı filmi oldu. Aquaman, DC'nin yeni genişletilmiş sinematik evreninin en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Yapım, sadece iki hafta içerisinde 1 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti. Batman V Superman: Dawn of Justice, 750 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken; Justice League, sinema tarihinin en büyük bütçesine(300 milyon dolar) rağmen 650 milyon doların ötesini göremedi.
Game of Thrones serisiyle adını dünyaya duyuran Jason Momoa, filmde Arthur Curry-Aquaman rolünü üstlendi. Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın Momoa'ya eşlik ettiği filmin yönetmenliğini; The Conjuring, The Conjuring 2, Insidious: Chapter 2, Saw ve Furious 7'den tanıdığımız James Wan üstlendi. James Wan, aksiyon ve gerilim ögelerini başarıyla harmanlayan ve gerektiğinde senaryoya mizah katabilen bir karakter.
Warner Bros-DC Comics ortaklığından yapılan resmi açıklamaya göre Aquaman 2'ye şimdiden yeşil ışık yakıldı. Doğrusu Aquaman serisinin devam etmemesi muazzam bir hata olur. Eğer Wonder Woman 1984, Shazam, The Joker ve Birds of Prey ve The Batman gibi yapımlar da gişede başarılı olursa, DC Comics filmlerinin ve yeni Justice League filminin gelecekleri son derece parlak olacak.
Barış Terun
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