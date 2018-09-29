Aramaların yarısı dolandırıcılık olacak...

Yeni bir tahmine göre önümüzdeki yıl telefon aramalarının neredeyse yarısını dolandırıcılıklar oluşturacak.

Aramaların yarısı dolandırıcılık olacak...

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