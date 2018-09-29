Aramaların yarısı dolandırıcılık olacak...
Yeni bir tahmine göre önümüzdeki yıl telefon aramalarının neredeyse yarısını dolandırıcılıklar oluşturacak.
Birçoğumuz, bilinmeyen numaralardan gelen telefon çağrılarını görmezden gelmeye şartlanmış durumdayız. Yeni bir çalışma da bu düşünceyi destekler nitelikte.
T-Mobile, MetroPC'ler, Virgin Mobile ve diğerleri için çağrı yönetimi ve koruma sağlayan bir şirket olan First Orion'un yeni bir raporuna göre, önümüzdeki yıl aldığımız cep telefonu çağrılarının neredeyse yarısı aldatmaca olacak.
ABD mobil trafiğin dolandırıcılık yüzdesi, geçen yıl yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 29.2'ye yükseldi ve 2019'da ilk kez yüzde 44,6'ya çıkacağı tahmin edildi.
First Orion'ın söylediğine göre dolandırıcıların insanların telefonlarını cevaplamalarını sağlamak için için kullandıkları en popüler yöntem "mahalle sahtekarlığı" olarak adlandırılıyor ve bu yöntemde yerel bir ön eki ile numaralarını gizliyorlar. Üçüncü taraf çağrı engelleme uygulamaları, tüketicilerin bilinen aldatmaca numaralarından korunmasına yardımcı olabilir, ancak bir dolandırıcının birisinin numarasını çalıp çalmadığını ve dolandırıcılık aramaları için kullandığını söyleyemez.
Nisan ayında First Orion, dijital ticaret ve tüketicinin korunmasına yönelik ABD Ev Komite'sinde robocall'lar, aldatmaca çağrıları ve arayanların teknolojilerle sahtekarlıkla mücadelesi hakkında bir açıklama yaptı. Şirket, telefonlarında arayan kimliği olarak "Scam Likely" (Muhtemel Dolandırıcılık) göstererek dolandırıcılık çağrıları hakkında tüketicileri uyarmak için T-Mobile gibi taşıyıcı devleriyle beraber çalışıyor.
First Orion'un pazarlama başkan yardımcısı Gavin Macomber Bir e-posta bildirisinde, "Dolandırıcılar, giderek artan inandırıcı ve korkutucu çağrılarla cep telefonlarını aramalara boğuyor," dedi. "Bu büyüklükte bir problemi çözmek, istenmeyen ve kötü niyetli çağrıları telefonunuza ulaşmadan tespit edip ortadan kaldırmak için üçüncü taraf uygulamalardan daha derine inen kapsamlı bir ağ içi taşıyıcı çözümü gerekiyor."
Levent Öztürk
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