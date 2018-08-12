Artık hizmetler arası veriler kaybolmayacak
Bu proje gerçeğe dönüşürse, bir sosyal medya hizmetinden diğerine geçerken verilerinizi kaybetmeyeceksiniz...
Bir abonelik servisi veya sosyal medya ağı seçtikten sonra, onu terk etmek zordur. Facebook'u silmek, arkadaşlara, fotoğraflara ve anılara bağlarınızı kaybetmek anlamına gelebilir. Spotify Premium veya Apple Music'i iptal etmek, tüm favori çalma listelerinizi kaybetmek anlamına gelebilir.
Başka bir deyişle, kaybedilecek çok fazla veriniz varken ve bir hizmetten diğerine bir şekilde aktarmanın hiçbir yolu yoktur. Ancak, Avrupa Birliği'nin GVKY'nin kararının ardından bu durum değişebilir gibi gözüküyor.
Microsoft, Google, Facebook ve Twitter farklılıklarını bir kenara bırakıp, "kullanıcılara hizmet sağlayıcılar arasında verilerini güvenli ve sorunsuz bir şekilde taşımalarına yardımcı olmak için" tasarlanmış Github'da yer alacak bir açık kaynaklı kod olan Veri Aktarımı Projesi'ni oluşturmak için güçlerini birleştirdi.
Google tarafından bir blog yayınında söylenilene göre, girişimin hedefi genel hatlarıyla "herkes tarafından kullanılabilecek küçük bir standartlaştırılmış veri formatı kümesi" oluşturmak olacak. Katılımcı herhangi bir şirket müşterilerine verilerini kendi API'sinden açık kaynaklı formata dönüştürme seçeneği sunacak.
Daha sonra bu müşteriler verilerini başka bir rakip servise yükleyebilecek ve eski hizmet hesaplarını pişmanlık duymadan silebilecekler.
Veri Aktarımı Projesi görev açıklamasında belirtilene göre "taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik yeniliğin temelidir."
Microsoft'un girişimi duyurduğu ayrı bir blog yayında, "güçlü gizlilik ve güvenlik standartları"nın proje için bir vurgu noktası olduğunun altını çiziyor. Amaçları, verilere yetkisiz erişimi engellemenin yanı sıra, kullanıcıların hangi bilgileri verdiklerini ve nasıl kullanılacağını bilmelerini sağlamak.
Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook, kullanıcıların kendilerinden toplanan verileri indirmelerine izin vermişti. Şimdi ise Facebook, kullanıcıların eğer isterlerse bu verileri bir rakibe götürmelerine izin vermeye yönelik önemli adımını atmış durumda.
Google, yaptığı yayında mevcut proje üyelerinin "geliştirici topluluğunu katılmaya teşvik etmesini ve daha fazla veri türünü, hizmet sağlayıcılarını ve barındırma çözümlerini desteklemek için platformu genişletmeye yardımcı olduğunu" belirtiyor.
Bu yüzden de diğer büyük teknoloji şirketlerinin de yakın gelecekte gruba katıldıklarını görebiliriz.
Öte yandan, Veri Aktarımı Projesi, müşterilerin istedikleri anda hizmetlerinizi bırakmasını kolaylaştıracak ve bu durum, bazı şirketlerin projeye katılmalarını zorlaştırabilir.
Yine de küçük şirketler, Avrupa Birliği'nin daha sıkı ve etik veri yönetimini vurgulayan yeni yasaları ile beraber kullanıcıların verilerini daha iyi korumak için bu hizmetten ve kurucu üyelerinin büyük kaynaklarından yararlanabilirler.
Şirketler, gruba katılmaları ile paylaşılan veri platformunu kullanarak hizmetlerine geçmek için Twitter ve Facebook gibi sitelerin büyük kullanıcı tabanlarını ikna edebileceklerini umuyor da olabilirler...
Levent Öztürk
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