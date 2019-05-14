Assange'ın Tecavüz Davası Tekrar Açılıyor
Son günlerde tekrar gündeme oturan tartışmalı isim Julian Assange'ın İsveç'teki tecavüz davasının kapağı yine açılıyor!
İsveçli yetkililer, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yapılan tecavüz suçlamasını yeniden incelemeye hazırlanıyor.
BBC'ye göre bu gelişme, kurban olduğu iddia edilen kişinin avukatı tarafından yapılan bir talep sonrasında yaşandı. İnceleme, 2010'da iki kadının Londra'da yaşayan Assange'ı Stockholm'daki bir WikiLeaks konferansında cinsel saldırıyla suçlamasıyla başlamıştı. Assange, duruşmalara katılmadığı için 2012'de 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı. Wikileaks'in kurucusu, geçen ay Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'ni terk etmesinin istenmesinin ardından hemen tutuklanmıştı.
Assange, dokuz senelik suçlamalardan ve sonrasındaki gizli ABD belgelerini sızdırmasından dolayı İsveç'e iade edilmemek için yaklaşık yedi sene burada yaşamıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre sızıntı, "ABD tarihindeki en büyük gizli belge sızıntılarından bir tanesi" idi.
İsveç, Assange'e büyükelçilikte ulaşamadığından 2017'de incelemeden vazgeçti ancak bu esnada savcılar, Assange'ın temize çıkmadığını da belirttiler.
Kurban olduğunu ileri sürenlerden birinin avukatı Elisabeth Massi Fritz, İsveç'te incelemenin başlatılmasıyla ilgili bir tweet paylaştı ve "hiçbir tecavüz kurbanı, adaletin yerine geldiğini görmek için dokuz sene beklememelidir," dedi.
ABD, belge sızıntısı nedeniyle iade sürecini başlattığından İsveç Savcılık Kurumu'na göre İngiliz yetkililer, bir "öncelik sıralaması" yapacaklar. Assange, bu ayların başında Londra'daki bir duruşmada ABD'nin iade talebine karşı teslim olmayı kabul etmemişti.
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