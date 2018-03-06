Assassin's Creed, Legacy of Discord'da!
Efsanevi Assassin's Creed karakterleri, mobil oyun Legacy of Discord'da!
Dünya oyun geliştirici devi Ubisoft ile yapılan anlaşma üzerine Assassin's Creed'in efsanevi karakterleri artık mobil oyun platformunda hayat buluyor. Assassin's Creed serilerinden Revelations'da İstanbul semalarında kendine sık sık rastladığımız efsane Ezio karakteri, global oyun sektöründe Aksiyon RPG alanında popüler olan Legacy of Discord oyununda tüm Assassin's Creed hayranlarının beğenisine sunuluyor. Türkçe yama ile ülkemizde de yayınlanan güncelleme ile, mobil oyunlarda, efsane bilgisayar oyunları karakterlerinin yer alması konseptine güzel bir örnek teşkil ediyor.
Mobil telefonlarda Ezio Deneyimi
Oyun içerisinde yer alan Metamorf sistemi ile 55. Seviye ve üstü oyuncular karakterlerine dönüşüm geçirme işlemini yaparak, efsane karakterlere çevirebilmektedirler. Türk Assassin's sevenlerin gözdesi Ezio'yu da Metaform menüsü sisteminden aktif ettikten sonra oyun içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ezio'nun gücü bir çok savaş alanında sizi rakiplerinize karşı ayakta tutacaktır.
Ezio'ya dönüşmek, oyunculara savaş sırasında özel beceriler ve göz kamaştırıcı özel efektler de dahil olmak üzere düşmanlara karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Oyuna kazandırılan ilk özel yetenek Havadan Saldırı'dır. Bu yetenek ile Ezio öne fırlayıp, yol boyunca bulunan tüm düşmanlara belirli bir süre sustururken zarar verebilir ve düşük HP'ye sahip tüm düşmanları anında etkisiz hale getirir. Ayrıca efsane suikastçinin düşmanlarını hareketsizleştirdiği ve hareket yavaşlatırdığı yetenekleri de mevcuttur.
Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından indirilen Legacy of Discord – Öfke Kanatları, Ezio efsanesi ile yep yeni bir oyun deneyimini mobil kullanıcılara sunuyor. İleriki dönemde farklı Assassin's Creed karakterlerinin de oyuna eklenmesi muhtemel gözüküyor.
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