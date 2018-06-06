Asus ROG Phone Geliyor

Asus, müthiş bir "oyun telefonunu", ROG Phone'u yakında satışa sunacak. Peki bizi nasıl bir cihaz bekliyor?

Asus ROG Phone Geliyor

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