Asus ROG Phone Geliyor
Asus, müthiş bir "oyun telefonunu", ROG Phone'u yakında satışa sunacak. Peki bizi nasıl bir cihaz bekliyor?
Oyunculara yönelik işlevler, şu sıralar mobil cihazlarda oldukça moda. Razer'ın geçen sene tanıttığı yüksek tazeleme oranlı telefonundan sonra bu kez Asus, iddialı ROG Phone'u ortaya çıkardı.
6 inç'lik 90Hz AMOLED ekranla gelen telefonun arkasındaki ışıklı ROG logosunun ışıklandırması, kişiselleştirilebiliyor. Oyun laptop'larına özel buhar odası soğutmasından faydalanan telefon, dokunmatiğe duyarlı kenarları sayesinde yatay modda kenarlarını düğme gibi kullanmanıza izin veriyor. Veya dilerseniz telefonu sıkarak oyun modunu etkinleştirebiliyorsunuz.
Overclock edilmiş Snapdragon 845 yongası, 2,8GHz yerine 2,96Ghz'e ulaşabiliyor. 8GB RAM, 512GB depolama ve 4.000mAh pille gelen telefon, 802.11 WiGig bağlantı işlevi sayesinde oyunları yakındaki bir TV veya Asus WiGiG Dock'a bağlı bir monitör üzerinden oynamanıza bile izin veriyor.
Telefonun üzerinde görülen fazladan USB-C portları, yatay modda oyun oynarken kabloyu farklı bir noktaya takmanızı sağlıyor, böylece tutuştan ödün vermemiş oluyorsunuz.
Asus'un, az önce bahsettiğimiz WiGig Dock'a ek olarak sunduğu birçok aksesuar var. Bunlardan biri olan soğutma istasyonu, uzun süren oyunlarda ellerinizin kuru ve serin kalmasını sağlıyor. Telefonun yanlarına takılan gamepad'ler ise cihaz bir tür Nintendo Switch'e dönüştürüyor. TwinView Dock, telefona hem ek pil kapasitesi, hem de bir ekran daha ekliyor.
Fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli olmayan ROG Phone, mobil oyun tutkunlarının heyecanla bekleyeceği müthiş bir telefon.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın