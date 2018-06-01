Audi Q8 Bu Kez Çok Net Göründü!

Audi, merakla beklenen yeni SUV'u Q8'in resmi çizimlerini paylaştı. Artık Q8'in nasıl görüneceğini biliyoruz!

Audi Q8 bu kez çok net göründü!

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