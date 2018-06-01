Audi Q8 Bu Kez Çok Net Göründü!
Audi, merakla beklenen yeni SUV'u Q8'in resmi çizimlerini paylaştı. Artık Q8'in nasıl görüneceğini biliyoruz!
Audi, yeni aracı Q8'in tanıtım görüntülerini bir süredir sunuyordu ve eğer bu isimlendirme yeterince büyük bir ipucu olmadıysa, yeni yayınlanan çizimlerde görebileceğiniz ön kısmın agresif görüntüsü yeterli ipucu olabilir: Bu araç, Alman otomobil üreticisinin yeni üst seviye SUV aracı olacak.
Görsel anlamda ise çok büyük bir sürpriz bulunmuyor. Q8'in son hali, 2017 Detroit Otomobil Fuarı'nda gösterilen Q8 Concept ile sunulana oldukça benziyor. Bunun anlamı da Q8'in ön yüzünün agresif bir şekilde öne çıkan altıgen ızgara, kalın, oluklu bir çerçeve ve düşey çıtalar ve sinirli bir görüntü çizen farlar ile devasa hava girişleri ile donatılmış olması.
Şangay'da Haziran'ın başlarında bir etkinlik ile resmi tanıtımının yapılması beklenen Q8, Audi'nin daha aile odaklı olan üç sıralı Q7 SUV'u ve daha yüksek performanslı, daha pahalı Bentley Bentayga veya Lamborghini'nin ilk crossover'ı Urus gibi Volkswagen Grubu'nun MLB platformu üzerinde çalışacak.
Daha önce gösterilen Q8 Concept, aracın 443 beygirgücüne sahip bir plug-in hibrit olacağını gösterirken, Q8'in üretim modelinin güç özellikleri henüz açıklanmış değil. Ancak Audi'nin en son hareketlerine bakılırsa, 48 volt tabanlı hafif hibrit bir sistem ile eşlenen turbocharged motora sahip olacağı tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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