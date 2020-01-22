Avatar 2: Çıkış Tarihi ve Tüm Bilinenler

James Cameron'un 2009'da gösterime giren ilk Avatar filmi, performans yakalama, müthiş CG (bilgisayarla oluşturulmuş) arka planları ve üç boyutlu fotoğrafçılığı ile bizlere eşsiz bir deneyim yaşatmıştı.
Bu tür bir başarının ardından devam filmlerinin gelmesi beklenir ve bu genellikle Avatar'dakinden daha hızlı gerçekleşir. Ancak Avatar'ın hiç acelesi yok gibi görünüyor. İlk olarak 2014'te yayınlanması beklenen Avatar 2, dört devam filminden ilki olacak. Filmde yerli Na'vi halkının (kuyruklu, uzun boylu mavi olanlar) insan işgalcileri uzaklaştırdığı Pandora'ya dönülecek.
İşte filmden beklenenler.
Çıkış Tarihi
Avatar 2'yi 17 Aralık 2021'de izleyebileceksiniz.
Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.
Avatar 2'nin Resmi Bir Adı Var mı?
Şu an Avatar 2'den fazlası yok. 2018'de ortaya çıkan bir BBC raporu, beklenen dört Avatar filminin şu dört ismi kullanabileceğini söylemişti: Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider ve Avatar: The Quest for Eywa (Eywa, Na'vi'nin tapındığı Pandoran tanrısının adı).
Bu isimlerin pek yaratıcı olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak James Cameron bu isimler üzerinde gerçekten düşündüklerini doğruladı. Bununla birlikte kesin bir karar henüz verilmiş değil.
Hikaye Hakkında Bilinenler
Hikayeynin ayrıntıları şimdilik bilinmese de, geçeceği zamanın ilk filmden yaklaşık 10 sene sonrası olduğu biliniyor. Filmin büyük bir bölümünün Pandora'nın okyanuslarında geçeceği de biliniyor.
Avatar 2, beş filmlik serinin ikinci parçası olsa da şu anki plan, geniş anlamda serinin bir parçası olsa da, filmin kendi başına bağımsız bir film olması.
Oyuncular: Yeni ve Geri Dönenler
Sam Worthington ve Zoe Saldana'nın Jake ve Neytiri'yi canlandırmak için performans kıyafetlerini giyecek olmaları sürpriz değil. İkilinin dışında Giovanni Ribisi, Joel David Moore ve CCH Pounder da yeniden rol alacaklar.
Sürpriz dönüşler arasında ise ölen karakterler Grace Augustine ve General Quaritch için geri dönen Sigourney Weaver ve Stephen Lang var. Karakterlerin geri döneceği doğrulansa da, Cameron'un bu konuda söyledikleri yedi sene öncesine ait ve geçen yıllar içinde nelerin değiştiğini bilmiyoruz.
Yeni katılan oyuncuların sayısı ise hiç de az değil. Titanic'in yıldızı Kate Winslet, Ronal adlı karakteri canlandıracak. Diğer yeni isimler arasında Flight of the Conchords'ta oynayan Jemaine Clement (Dr Ian Garvin), Harry Potter'dan David Thewlis (Peylak), Star Trek: Discovery'deki Michelle Yeoh (Dr Karina Mogue), The Sopranos'tan Edie Falco (General Ardmore), Game of Thrones'tan Oona Chaplin (Varang) and Fear the Walking Dead'teki Cliff Curtis (Metkayina chief Tonowari) var.
Su Altı Motion Capture Kullanıldı
The Abyss'ten Terminator 2'ye James Cameron'un her yeni filmde sınırları zorladığı biliniyor. Avatar 2'de de değişen bir şey olmayacak ve Cameron, daha önce görmediğimiz bir görsel şölen oluşturmaya çalışacak. Önemli adımlardan bir tanesi, su altı performans yakalama teknolojisinin ilk defa kullanılması olacak.
Su, bir tür hareket eden ayna görevini gördüğünden su altındaki hareketleri yakalamayı zorlaştırıyor. Neyse ki Cameron, bu sorunu çözdüklerini söylüyor.
Cameron, sinemalardaki 3D deneyimini de yenilemek istiyor. Bu konuda ne kadar başarılı olacağı merak konusu.
Dünya Hala Avatar'ı Konuşuyor Olacak mı?
2009 üzerinden yıllar geçti. Ancak izleyicilerin Pandora heyecanı hala devam ediyor ve sinema perdesinde daha önce görmedikleri bir şeyi hala bekliyorlar. Cameron, bu deneyimi izleyicilerine sunmakta kararlı görünüyor. Yönetmenin karşımıza nelerle çıkacağını merakla bekliyoruz.
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