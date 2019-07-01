Avengers: Endgame, Avatar'ı Geçemedi

Yeni görüntülerle tekrar gösterime giren Avengers: Endgame, buna rağmen 2009'un Avatar'ını yerinden edemedi!

Avengers: Endgame, Avatar'ı Geçemedi

Disney, Avengers: Endgame'i birkaç dakikalık yeni görüntüyle cuma günü tekrar yayınladı. Ancak görünen o ki film, en yüksek hasılat rekoruna sahip Avatar'ı geçmeyi başaramayacak.

Geride kalan hafta sonunun ardından Endgame'in 2009'da gösterime giren Avatar'ı geçmesi pek mümkün görünmüyor. Endgame'in tekrar gösterime girmesi, The Hollywood Reporter'a göre 7,8 milyon dolar gelir sağladı. Böylece Avengers: Endgame, global gişe hasılatında 2,76 milyar dolara ulaşmış oldu. Dolayısıyla Endgame, 2,78 milyar dolar hasılata sahip Avatar'ın 27 milyon gerisinde kaldı.

Hollywood Reporter, bu rakamları "içeriden" aldığını söylüyor. Film gelirlerini takip eden Box Office Mojo da Endgame ve Avatar için aynı rakamları sunuyor.

Fox'un film bölümünü, dolayısıyla Avatar'ı geçen sene satın alan Disney'in her şekilde kazandığını belirtmek gerek.

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