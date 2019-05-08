Avengers: Endgame Tarihe Geçti!
Avengers: Endgame tarih yazıyor: Sinema tarihinin "en yüksek gişe hasılatı" baz alındığında zirveye çok ama çok yakın...
- Barış Terun
Avengers: Endgame, sinema dünyasında muazzam başarılara imza attı. Yapımın rekorları da bir o kadar ilgi çekici. Marvel'ın etkileyici filmi Avengers: Endgame, iki hafta içerisinde 2.1 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Star Wars: Force Awakens ve Avengers: Infinity War gibi yapımları şimdiden sollayan yapım, Titanic'i de sürklase ederek sinema tarihinin ikinci en çok izlenen filmi unvanını kazandı.
Yapım, eğer gişe başarılarını sürdürürse, dünyanın en çok izlenen filmi Avatar'ı geride bırakacak gibi gözüküyor. Avengers: Endgame, bu tür bir çarpıcı bir başarıya sadece ama sadece 11 günde ulaşmayı bildi. Marvel yapımı, böylece bu kadar kısa zamanda, en yüksek gişe hasılatı elde eden film unvanını da elde etmeyi başardı.
Avengers: Endgame, Rüya Takım olarak nitelendirilebilecek bir kadroya sahip. Yapımda; Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemworth, Paul Rudd, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Zoe Saldana, Evangelline Liliy, Rene Russo, Elizabeth Olse, Tessa Thompson, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Benedict Wong, Anthony Mackie, Danai Gurira, Winston Duke, Cobie Smulders, William Hurt, Sean Gunn gibi isimler alıyor. Söz konusu kadronun yönetmenliğini ise Anthony ve Joe Russo üstleniyor.
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