Avengers: Endgame tarihin en popüler filmi oldu!

Marvel-Disney Comics ortaklığının son filmi Avengers: Endgame, sinema tarihinin en parlak yıldızı olmayı başardı.

  • Barış Terun
Avengers: Endgame tarihin en popüler filmi oldu!

Avengers: Endgame'in "Dünyanın en çok izlenen filmi" unvanını gayri-resmi olarak elde edeceğini birkaç haftadır biliyorduk. Lakin unvanın resmileşmesi için sinemalardan ve ilgili kurumlardan gelen raporlar bekleniyordu.

Marvel Studios'un bir numaralı ismi Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde Comic Con'da yaptığı açıklamayla konuyu resmiyete kavuşturdu. Filmin yönetmenliğini üstlenen Russo kardeşler de, yaptıkları sosyal medya açıklamasında "Avengers: Endgame, Avatar'ı geride bırakarak zirveye yerleşti. Filmin tutkunlarına kalbimizden en derinlerinden gelen şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandılar. 

2009 yılının Aralık ayında gösterime giren Avatar, 2,787,965,087 dolar gişe hasılatı elde etmeyi başarmış ve 2 milyar dolar gişe hasılatına sahip önceki rekortmen Titanic'i geride bırakmıştı. 

Avengers: Endgame ise 2,789.2 milyar dolar sınırını "nihayet" aştı ve sinema tarihinin en çok izlenen filmi unvanının yeni sahibi oldu.

Disney yöneticisi Alan Horn konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Horn, "James Cameron'un efsanevi eseri Avatar, sinema dünyasına büyük renk getirdi. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen her zaman olduğu kadar güçlü. Gerek Avengers: Endgame, gerekse Avatar insanların bir araya geldiklerinde neler başarabileceklerinin ve sinemanın nasıl itici bir güç olduklarının sembolleri." sözlerini sarf etti. 

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