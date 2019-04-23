Avengers: Endgame'de Kimler Ölecek?
Avengers: Endgame hakkında, "hayranlar arasında" yapılan ankette son derece ilginç sonuçlar ortaya çıktı...
- Barış Terun
Dünyanın açık ara en çok beklenen filmi olan Avengers: Endgame, Türkiye'de 25 Nisan 2019 tarihinde gösterime girecek. Kısacası, sinema tutkunları bırakın günleri; saatleri ve dakikaları saymaya başladı.
Yapımda; Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Brie Larson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Josh Brolin, Tom Hiddleston, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Evangeline Lilly (Kendisini Lost'tan tanıyoruz), Tinda Swilton (Constantine filminde Gabriel yani Cebrail rolünü üstlenmişti), Tom Holland, Sebastian Stan ve Chadwick Boseman gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Avengers: Endgame filminin yönetmenlikleri ise Joe ve Anthony Russo kardeşler üstleniyor.
Surveymonkey sitesinin araştırması, Avengers hayranları ile devasa çaplı bir anket geliştirdi. Ankete katılan Avengers tutkunları, hangi karakterlerin Marvel Sinematik Evreni'ne veda edeceğini tahmin etti. Karşınızda anketten çıkan rakamlar:
Steve Rogers (Kaptan Amerika)
Ankete katılanların yüzde 81'nin düşüncesine göre Captain America (Kaptan Amerika) Marvel evrenine veda edecek. Chris Evans'ın daha önce Marvel'den ayrılacağına dair yaptığı açıklamalar, bu yüzdenin oluşmasında önemli rol oynadı.
Thanos
Josh Brolin'in hayat verdiği Thanos'un, Avengers: Endgame'de misyonunun sonra ereceği iddia ediliyor. Üstelik ankete katılanların yüzde 72'si bu savı savunuyor. Marvel-Disney ortaklığının ters köşe yapma olasılığı mevcut.
Iron Man
Marvel'ın yükselişi, muazzam performans gösteren Iron Man filmleri ve insanları büyülüyen Robert Downey Jr. ile mümkün oldu. Kısacası Downey Junior ile çevrilen filmler, Marvel'ı uçurumun eşiğinden döndürdü. Yine de serinin hayranlarından yüzde 55'i Iron Man'in öleceğini düşünüyor. Robert Downey Jr.'ın ise iddialara verdiği yanıt çarpıcı: "Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız, ona gelecek planlarınızdan bahsedin!'"
Nebula
Thanos'un kızlarından biri de, sona yaklaşıyor olabilir. Gamora'nın kız kardeşi Nebula, listede yer alıyor. Survey Monkey'de oy kullanan kişilerin yüzde 55'ine göre Nebula, nihai sonla buluşmak üzere...
James Rhodes (War Machine - Savaş Makinesi)
İlk Iron Man filminde James Rhodes rolünü Terrence Howard üstlenmişti. Ne var ki gerek stüdyonun garip eylemleri, gerekse Terrence Howard'ın ek ücret talep etmesi nedeniyle işler değişti. Iron Man serisinin ikinci filminde Don Cheadle, James Rhodes rolünü üstlendi. Yakında gösterime girecek filmde, Savaş Makinesi'nin öleceğini düşünenlerin oranı yüzde 33...
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