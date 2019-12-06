Batman'i Canlandıracak Oyuncudan Tuhaf Açıklama!

DC-Warner Bros. evreninde işler fazlasıyla karışık. Ortaklık; Batman V. Superman ve Justice League filmlerinde; gerek ticari, gerekse sinema otoriteleri eleştirilerinde beklenenin çok uzağında kaldı. Çok daha az bütçeyle sinemaya uyarlanan Wonder Woman, Aquaman ve Shazam uyarlamaları ise her açıdan ciddi başarılar elde etti. Alternatif bir evrende geçen Joker filmi de, her açıdan zirveye oynadı.
Aslında Ben Affleck'in yönettiği ve baş rolünü üstlendiği bir Batman yapımının izleyicilerle buluşması bekleniyordu. Ancak Affleck'in yönetmenlik görevi iki tarafın da sorunlar yaşaması ile suya düştü. Maymunlar Cehennemi'nden tanıdığımız Matt Reeves'in "The Batman" yapımının yönetmenliğini üstlenmesi, yapımcı stüdyo tarafından onaylandı. Daha sonraysa Reeves ve Affleck arasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Bazı kişiler tarafından "alkolizm problemleri" ile uğraştığı iddia edilen Affleck'in Batman rolünü üstlenemeyeceği savunuldu. Batfleck projeden çekildi.
Matt Reeves, devasa projede nispeten genç bir aktör ile çalışmak istediğini açıkladı. Twilight serisinin yıldızlarından Robert Pattinson ile anlaşıldı. Pattinson son zamanlardaki rolleriyle dikkat çekse de, sosyal medyada pek de memnuniyetle karşılanmadı.
Şimdiyse Pattinson, tüm yıldırımları üstüne çekecek bir açıklamaya imza attı. Pattinson yaptığı açıklamada "Bir süper-kahramandan bahsedeceksiniz, o karakterin gücü mistik seviyede olmalı. Batman'în size verebileceği şey havalı bir pelerin ve köstüm... Sinema tutkunlarına bunu sunacağım. Ortada hiçbir büyülü güç yok." ifadelerini kullandı.
Fiziksel açıdan Batman, en iyi olimpik sporcuların "zirve" seviyesinde konumlandırılıyor. Pattinson'un dediği bir açıya kadar doğru zira, Batman insanlığın en üst seviyesinde ve bir meta-human değil. Lakin Batman, insanüstü bir zekaya sahip. Dünyada bulunan hemen hemen tüm dövüş sanatlarında uzman ve Lex Luthor'la yarışacak bir zekaya sahip. Dünya'nın en iyi dedektifi olarak kabul edilen Bruce Wayne, evrenin en parlak zihinleri arasında. Wayne; Superman ve Darkseid gibi tanrısal figürlere bile üstün gelebilecek bir zekaya sahipken; Pattinson'un açıklamaları ile Batman örgüsü arasında bağ kurmak pek kolay olmasa gerek.
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