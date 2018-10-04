Bazı Ülkelerde Yayınlanan Venom'a Kötü Not

Spider-Man evreninin son halkası Venom, gösterime girdiği ülkelerde eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu! Peki bunun nedeni ne?

Bazı ülkelerde yayınlanan Venom bekleneni veremedi

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