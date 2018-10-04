Bazı Ülkelerde Yayınlanan Venom'a Kötü Not
Spider-Man evreninin son halkası Venom, gösterime girdiği ülkelerde eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu! Peki bunun nedeni ne?
Spider-man serisinin haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, zorlu günler geçiriyor. Ülkemizde ve dünya çapında 5 Ekim 2018'de gösterime girecek yapım, İngiliz sinemaları başta olmak üzere, sınırlı sayıda ülkede gösterime girdi. Maalesef Venom şimdiye kadar istenen başarıların çok gerisinde kaldı.
Kadrosunda Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze ve Reid Scott gibi yıldızların yer aldığı ve yönetmenliğini Ruben Fleischer'ın üstlendiği film, pek beğenilmedi. Metacritic filme 100 üzerinden 33 puan verirken, Rotten Tomatoes'daki uzmanlar filme 28/100'lük değer biçti.
Filmi henüz izlemediğimizi belirtelim. Lakin bildiğimiz bazı detaylar var. Öncelikle Venom, orijinal hikayesinden daha farklı bir senaryo üzerine konumlanıyor ve her nasılsa Spider-man ile bambaşka bir çizgide. Çizgi roman evreninde; Venom, Green Goblin ile birlikte Örümcek Adam'ın en büyük düşmanı. Lakin köken hikayesinde bu detaylara hiç değinilmiyor ve Venom'un bağımsız bir karakter olması için büyük çaba gösteriliyor.
Eleştirmenlere göre, senaryo pek oturmamış ve hatta biraz zorlama... Uzmanlar filmin atmosferini fazlasıyla karanlık ve başarısız bulurken, hikaye örgüsünü de tutarsız olarak nitelendiriyor. Eddie Brock/Venom karakterini canlandıran Tom Hardy'nin performansı ise övgüye değer bulunuyor.
İzleyicilere tavsiyemiz, kullanıcıların filmi izleyerek kendi kararlarını vermesi. Zira eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan bazı filmler(Transformers serisini örnek gösterebiliriz) gişede kayda değer başarılar elde edebiliyor. 100 milyon dolarlık bütçeye sahip filmin, başarıya kavuşup kavuşmayacağını gişe hasılatı belirleyecek.
Barış Terun
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