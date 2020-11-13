Benzerleri Çok Kısa Yaşarken, Bu İlginç Canlı 200 Yıl Yaşamayı Başarmış!

Çoğu kafadanbacaklı canlı çok kısa bir ömre sahipken, artık nesli tükenmiş olan bu ataları, 200 yıl boyunca yaşayabiliyormuş...

13 Kasım 2020 00:04

Levent Öztürk