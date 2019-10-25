Beynimiz, Konu Ölüm Olunca Bizi "Kandırıyor"

Beynimiz, ölüm konusunda endişeye düşmememiz için sürekli olarak bizi kandırıyor. En azından bu araştırmanın iddiası böyle...

25 Ekim 2019 21:00

Levent Öztürk