Beynimiz, Konu Ölüm Olunca Bizi "Kandırıyor"
Beynimiz, ölüm konusunda endişeye düşmememiz için sürekli olarak bizi kandırıyor. En azından bu araştırmanın iddiası böyle...
- Levent Öztürk
Ölümün kaçınılmaz olduğu da kesin. Ancak eğer bu zorlu gerçeğe fazla yoğunlaşırsak, kalıcı bir kaygı durumunda kalırdık. Bu noktada da devreye beynimiz giriyor.
Bar Ilan Üniversitesi ve Lyon Nörobilim Araştırma Merkezi araştırmacıları, varlığımızın ve bir gün öleceğimizin farkına vardığımız andan itibaren beynimizin bizi bu gerçekten korumak için çeşitli yöntemler oluşturduğunu keşfetti. Kısacası beynimiz, ölümün bizim dışımızdaki insanlara olan bir şey olduğuna bizi inandırma konusunda oldukça başarılı bir iş çıkartıyor.
Araştırmanın yazarlarından biri olan Yair Dor-Ziderman, The Guardian ile yaptığı söyleşide "beynimiz ölümün bizle alakalı olduğunu kabul etmiyor" cümlesini kurdu ve ekledi: "İlkel bir mekanizmaya sahibiz, beynimiz kendisini ölüme bağlayan bir bilgi aldığında, bir şey bize bunun doğru olmadığını, bu yüzden de inanmamamız gerektiğini söylüyor."
Günümüzde insanlar iklim değişikliği ve muhtemel bir nükleer savaş da dahil olmak üzere pek çok farklı ölüm ihtimaliyle yüzleşmek zorunda ancak bu durumda bile beynimiz, durumun daha kötüye dönüşmesinden bizi koruyor.
Araştırmacılar, bu durumu test etmek için katılımcıların beyinlerinin, kendi fotoğraflarına ve yabancıların fotoğraflarına nasıl tepki gösterdiğini inceledi. Bu fotoğraflara yüzde elli oranı ile "cenaze" veya "gömülme" gibi kelimeler eşlik ediyordu. Temel olarak araştırmacılar, beynin öngörme sisteminin ölümle ilgili kelimeleri kendi ile ilişkilendirirken kapandığını söylüyor.
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