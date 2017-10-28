Bitcoin Gold, sorunlu geldi

Bitcoin Cash'in ardından Bitcoin'i temel alan bir para birimi daha, bazı sorunlarla birlikte doğdu...

Bitcoin Gold, sorunlu geldi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncu bilgisayarları

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy X, Katlanabilen Telefon Gibi Olabilir
29 Müthiş Duvar Kağıdı!
Acer Switch 3 Türkiye'de! İşte Özellikleri!
Fluent Design'dan Yeni Görüntüler Sızdı
Tekno-çiftçiler için "akıllı köy" hazır!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir