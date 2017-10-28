Bitcoin Gold, sorunlu geldi
Bitcoin Cash'in ardından Bitcoin'i temel alan bir para birimi daha, bazı sorunlarla birlikte doğdu...
Bitcoin, bir kez daha çatallanarak Bitcoin Gold adlı yeni bir kripto-para birimi ortaya çıkarmış durumda ancak bu para birimi, başlangıçta bazı sorunlar yaşamış durumda.
Bitcoin, bu yılın daha önce de, Ağustos ayında Bitcoin Cash'in yaratılması ile çatallanmıştı ve şimdi de Bitcoin Gold, madencilik işlemini dev gruplar yerine bir kez daha kişilere uygun hale getirmeyi amaçlamakta.
Ne yazık ki, Telegraph'ın da belirttiği üzere yeni altın Bitcoin Salı günü yayımlandığı anda internet sitesi bir DDoS saldırısına maruz kaldı. Bitcoin'in de Twitter üzerinde duyurduğu üzere site, dakikada 10M istek ile karşı karşıyaydı ve firma, sorunu çözmek için IP'ler ile hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.
Ancak saldırı, başlangıcından üç saat sonrasına kadar başarılı bir şekilde durdurulamadı. Hatta o noktada bile Bitcoin Gold, sitenin normal çalışmasına dönmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söylemekteydi.
İnternet sitesi geçtiğimiz gün (Çarşamba) tekrar düzgün bir şekilde çalışmaya başlamıştı ancak o sırada Bitcoin Gold'un değeri 500$ başlangıç fiyatından 150$'a düşmüştü. Bu yazının yazıldığı sırada ise Bitcoin Gold değeri 121$ olarak gözüküyor. Bunun en başarılı başlangıçlardan biri olmadığı rahatlıkla söylenebilir ancak yolun uzun olduğu da kesin.
Levent Öztürk
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