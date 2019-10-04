BlackBerry 10'lu Telefonlara Ne Oldu?
BlackBerry'nin büyük ümitlerle geliştirdiği BlackBerry 10 işletim sistemi ve onunla çalışan telefonlar, neden bir anda ortadan kayboldu?
- Levent Öztürk
BlackBerry şu anda yaklaşık bir yıl önce sunduğu DTEK50 ve BlackBerry Priv gibi Android akıllı teleofnları ile biliniyor. Ama firmanın asıl ünlendiği zaman, hırsızlık ve hack karşıtı şifrelemeleri ile ünlü olan BlackBerry OS tabanlı QWERTY telefonlarıydı. Bu özellik, markanın Dünya genelinde politik liderler için bile çekici bir tercih olması anlamına geliyordu. Ancak Android ve iOS'un yükselişi, BlackBerry'yi kenara doğru itmeye başladı ve firma buna karşılık hızlı bir şekilde bir çözüm bulamadı.
Bu noktada firmanın Unix tabanlı işletim sistemi QNX'i satın almasının birkaç yıl adından, BlackBerry 10 (ya da BB10) ortaya çıktı. Sonra da firma CEO'su Thorsten Heins, BB10 telefonların 2012'nin sonlarında yayımlanacağı sözünü verdi. Bu zaman dilimi hızlı bir şekilde 2013'e kaydı ve işletim sistemi, tamamen dokunmatik BlackBerry Z10 ve QWERTY klavyeli Q10 ile beraber Ocak 2013'te yayımlandı.
Ancak bu cihazlar yayımlanmadan önce bile, tüm teknoloji dünyası BB10'un ilerlediği yönün farkındaydı. Bu korkular, iki cihazın sahip oldukları satış sayıları ile daha da desteklendi. Dahası, firma içerisinde Q10'dan çok Z10 gelişimine öncelik vermeye yönelik çatışmalar bulunuyordu. Şu anda rahatlıkla söylenebilir ki, bu faktörler ve gecikmeler firmaya çabalarında pek yardımcı olmadı.
Z10'un yayımı da dahil olmak üzere toplamda beş adet tamamen dokunmatik BlackBerry 10 tabanlı telefon yayımlandı. Black Berry Z30 (Ekim 2013), P'9982 (Aralık 2013), Z3 (Şubat 2014) ve BlackBerry Leap (Nisan 2015).
Q5, P'9983, Passport ve Classic gibi tam boyutlu QWERTY klavyelere sahip olan telefonların tamamı ise Mayıs 2013 ve Aralık 2014 arasında yayımlandı. BB10'un bilinen son sürümü v10.3.2 ve Leap ve Classic gibi cihazlarda yer aldı.
BlackBerry, bir süre önce BB10 platformunun geliştirilmesinden vazgeçti ve bunun yerine Android'e odaklanmaya karar verdi. Google'ın işletim sistemi ile çalışan BlackBerry Priv ve DTEK50 gibi telefonların şu ana kadar göreceli olarak başarı gösterdikleri söylenebilir. Her ne kadar telefonlar küresel olarak erişilebilir olmasalar da BlackBerry'nin halen yaşamasını sağlamaları açısından önemli.
Firma, John Chen'in BlackBerry CEO'Su olması ile beraber ciddi değişimlere karar verdi. Chen, piyasada hayatta kalmak için Android'i kabul etmeye açıktı ve bu sistem şimdilik firma için işe yarıyor gibi gözüküyor.
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