BlackBerry, 2019'da Son Noktayı da Koyacak!

31 Aralık 2019, uzun yıllara damgasını vuran BlackBerry efsanesi için yolun sonu anlamına geliyor!

BlackBerry App Store 2019'da Kapanacak

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