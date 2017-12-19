BlackBerry, 2019'da Son Noktayı da Koyacak!
31 Aralık 2019, uzun yıllara damgasını vuran BlackBerry efsanesi için yolun sonu anlamına geliyor!
BlackBerry'nin bir çok temel mobil platformu tarihe karışmış durumda (en son BB10 cihazı iki yıl önce sevk edilmişti), şimdiyse şirket artık ileri bakmanın zamanı geldiğine dair bir açıklama daha yaptı. Açıklamada şirket önümüzdeki iki yıl içerisinde BlackBerry 10 ve BlackBerry OS desteğinin tamamen sona ereceğini duyurdu.
Kapanmalar Şubat 2018'de nispeten daha az kullanılan BlackBerry Travel sitesi gibi hizmetlerle başlayacak, ardından Mart ayında Playbook görüntülü sohbet hizmetine son verilecek. Tüm hizmetlerin sona ermesi ise Aralık 2019'da BlackBerry World app store'un kapanması ile gerçekleşecek. 2020'de Classic ve Passport için resmi bir indirme yolu olmayacak.
BlackBerry kullanıcıları yine de en azından iki yıl daha BB10 desteği alabilecek, BBOS cihazlar ise iki yıl daha şirketin ağına erişebilecek. Yani eğer hala BlackBerry kullanıyorsanız, farklı bir cihaza geçmek için iki yılınız var.
BlackBerry, TCL'nin ürettiği Android telefonlar olan KEYone ve Motion'ı geleceği olarak görüyor. Durum böyleyken çok rağbet görmeyen eski hizmetler ve işletim sistemlerine zaman ve bütçe ayırmak hiç de ideal olmayacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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