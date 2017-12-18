BlackBerry, İlk Android'ini Unutmaya Hazırlanıyor!

BlackBerry, ilk Android telefonu PRIV için yolun sonunun geldiğini resmi olarak açıkladı!

BlackBerry, İlk Android'ini Unutmaya Hazırlanıyor!

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