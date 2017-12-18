BlackBerry, İlk Android'ini Unutmaya Hazırlanıyor!
BlackBerry, ilk Android telefonu PRIV için yolun sonunun geldiğini resmi olarak açıkladı!
BlackBerry'nin ilk Android cihazı PRIV'i duyurmasının üzerinden birkaç yıl geçmiş durumda. Bu telefon cesur bir tasarımın yanı sıra kayar klavyeye de sahipti ve sağlam güvenlik önlemleri ile işletmelerin ilgisini çekmeyi amaçlamıştı.
Her ne kadar firma, PRIV'in Android Oreo 8.0 sürümüne güncellenmeyeceğini daha önce söylemiş olsa da, artık telefonun aylık güvenlik güncellemeleri ile de desteklenmeyeceğini duyurdu.
BlackBerry, bu kötü haberi vermesine rağmen son bir güncelleme daha alacak; önemli bir açığın bulunarak açığa çıkartıldığını ve şu anda ortakları ile beraber çalışarak telefonu güncellemek için bir çözüm üzerinde çalıştığını belirtti. Ayrıca BlackBerry, kullanıcıların halen garanti süresi içerisinde olmaları durumunda bu süre içerisinde sorgusuz bir şekilde destek sunmaya devam edeceğini söylüyor.
Firma geçtiğimiz yıl boyunca yeni Android telefonu KEYone'ın pazarlaması üzerine çalışmaktaydı ve belirtilene göre cihazın satışları oldukça iyi bir durumda. Ayrıca kısa bir süre önce tanıtılan Motion da fiziksel bir klavyeye sahip olmayan tamamen dokunmatik ekran ile çalışan bir ürün olarak dikkat çekiyor.
BlackBerry kısa bir süre içerisinde PRIV için bir takas teklifi sunacağını söylüyor. Telefonlarını güncellemek ve güvenlik desteğine devam etmek isteyen kişiler için bu teklif, yeni bir BlackBerry telefona, takas ile daha uygun şartlarda sahip olmak anlamına geliyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın