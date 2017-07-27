BMW, "Gizli İşler Yaptığı" İddiasını Reddetti!

Adı Volkswagen ile birlikte dizel emisyon skandalına karışan Alman otomotiv devi BMW, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı!

BMW, rakipleriyle gizli iş çevirmediğini söylüyor!

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