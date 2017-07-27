BMW, "Gizli İşler Yaptığı" İddiasını Reddetti!
Adı Volkswagen ile birlikte dizel emisyon skandalına karışan Alman otomotiv devi BMW, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı!
BMW, Daimler ve Volkswagen Auto Group (Audi ve Porsche dahil) ile birlikte AdBlue dizel emisyonu bakım sistemlerinin tasarımı ve fiyatıyla ilgili hile yaptığı yönündeki Der Spiegel iddialarını sert bir dille reddetti. Gazete, BMW'nin rakipleriyle yaptığı binden fazla toplantının bir "kartel" manasına geldiğini söylerken, BMW bu toplantıların yalnızca AdBlue için Avrupa-çapında bir altyapı oluşturmak için olduğu konusunda ısrarcı.
Ayrıca teknolojinin en son Avrupa gereksinimlerine uyduğunu ve eski arabalardaki yazılımı da standarda uyabilecek şekilde güncellediğini iddia ediyor.
Tabii ki bu açıklamalar BMW'nin incelenmekten kurtulmasını sağlamayacak. Avrupa Komisyonu'nun anti-tekel düzenleyicileri iddiaları araştırmaya başladı bile ve BMW'nin ana vatanında politikacılar şeffaflık istiyor. Bavyeralı markaya yapılan suçlamaların hiçbiri resmi değil, ama görevlilerin bu haberleri daha yakın incelemeyi haklı çıkaracak kadar ciddiye aldığı belli.
BMW'nin başı dertte olsun ya da olmasın, iddialar dünya çapında dizel emisyonunu incelemek için git gide artan çabayı yansıtıyor. Düzenleyiciler bazı firmaların emisyon testlerinde hile yaptıklarından ve çevreye hayatları kısaltacak derecede zarar verdiğinden korkuyor. BMW, VW ve diğerlerinin elektrikli araba çabaları da belki bu dizel anlaşmazlıklarından kurtulmak içindir...
H. Hüseyin Öztürk
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