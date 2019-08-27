BMW M8 Gran Coupe Şova Hazırlanıyor!
BMW, üst seviye otomobil tanıtımlarına tam gaz devam ediyor. Sırada, M8 Gran Coupe var!
- Levent Öztürk
BMW, henüz yeni üst seviye 8 Serisi ile işini bitirmiş değil. Standard coupe, M8, convertible ve Gran Coupe'nin ardından Alman otomobil üreticisi, şimdi de M8 Gran Coupe'yi tanıtmaya hazır.
Bu dört kapılının ne kadar hızlı olduğunu Kasım ayında 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda göreceğiz. BMW, henüz M8 Gran Coupe hakkında pek bir detay vermedi. Ancak genel olarak ne beklememiz gerektiğini bildiğimizden dolayı ve hatta BMW'nin M8 Gran Coupe konseptini 2018 yılında Cenevre'de göstermiş olmasından dolayı bunun pek büyük bir sorun olmadığı söylenebilir.
Standart M8, ilk olarak BMW M5'te görülen çift turbo 4.4-litre V8 motoru barındırıyor. Bu, 600 beygir gücü ve 553 pound-feet tork anlamına geliyor. Ancak M8 Competition modeli, torku aynı tutarken beygir gücünü 617'ye çıkartıyor. Bütün bu güç, sekiz hızlı otomatik vites üzerinden BMW'nin xDrive dört çeker sürüş sistemine aktarılıyor. Buradaki önemli nokta ise, BMW'nin bir kayma izi görülene kadar arka itişli gibi davranan AWD düzeninin sözünü vermiş olması. Bütün bu sistemlerin M8 Gran Coupe'de görülebileceği tahmin edilebilir.
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