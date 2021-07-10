BMW ve Volkswagen'e Bir Dizel Cezası Daha Kesildi

Avrupa Birliği, emisyon azaltma teknolojisini sınırladıkları için BMW ve Volkswagen'e büyük bir ceza verdiğini duyurdu.

BMW ve Volkswagen'e bir büyük ceza daha

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