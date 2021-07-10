BMW ve Volkswagen'e Bir Dizel Cezası Daha Kesildi

Avrupalı otomobil üreticileri, yeni bir dizel emisyon skandalıyla boğuşuyor. Ancak bunun daha önce ortaya çıkarılan Dieselgate olayı ile hiçbir ilgisi yok. Reuters'ın haberine göre, Avrupa Komisyonu BMW ve Volkswagen'e dizel motorlarındaki azot oksit emisyonlarını azaltma teknolojisinde bilerek engelleme yaptıkları için toplam 875 milyon Euro ceza kesti. İddiaya göre bu iki firma, Daimler ile 2009 ve 2014 yılları arasında bir anlaşma yaptı ve emisyonları azaltan AdBlue enjeksiyon teknolojisi üzerinde rekabet etmekten kaçınmayı kabul etti.
Komisyon, BMW, Daimler ve VW'nin AdBlue tank boyutları, aralıkları ve ortalama tüketim konusunda bir anlaşmaya vardığını ve hatta birbirleriyle "hassas" teknik ayrıntıları paylaştığını iddia etti. Bunun rekabeti durdurduğu ve üçlünün "tam potansiyeli" gerçekleştirmesini engellediği bildirildi. Emisyonları AB gerekliliklerinin ötesinde temizlemiş olabilirlerdi, ancak görünüşe göre bunu yapmamayı tercih ettiler.
Habere göre, üç firma da AB ile anlaşma yolunu kabul etti. Komisyon İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, bunun yeni bir durum olduğunu kaydetti. AB, teknik geliştirme konusundaki gizli anlaşmanın yasadışı bir kartel oluşturulduğunu ilk kez belirledi. Bu amaçla, yetkililer, antitröst ile ters düşmeyecek işbirlikleri ile ilgili kurallar hazırlıyor. Birleşik bir AdBlue yazılım sistemi geliştirmek buna bir örnek.
Ancak bu sonuç, sorunlara da neden olabilir. VW yaptığı açıklamada, bilinmeyen bir bölgede tehlikeli bir emsal oluşturduğu iddiasıyla para cezasına karşı olası bir temyiz başvurusunu değerlendirdiğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca görüşmelerde dile getirilen fikirlerin "hiçbir zaman uygulanmadığını" ve müşterilere zarar verilmediğini belirtiyor. VW'nin itirazının başarılı olup olamayacağı kesin değil, ancak firma mücadele etmeyi seçiyor gibi görünüyor.
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