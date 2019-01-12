BMW'den "Dünya dışı" Bir Otomobil!
BMW'nin tanıttığı Individual M850i xDrive Coupe Night Sky modeli, gerçek anlamda dünya dışı öğeler barındırıyor!
BMW, geçtiğimiz günlerde BMW Individual M850i xDrive Coupe Night Sky'ın tanıtımını yaptı. Bu uzun isim, son tasarımın dört çekişli bir spor coupe'ye işaret ediyor. Yine de asıl önemli olan kısmı, ismin son parçası: Night Sky.
Otomobil, kabin içinde gerçek göktaşı kullanıyor. Göktaşından yapılan malzeme çalıştırma düğmesi, orta konsol, vites kolu ve iDrive topuzunda görünüyor. Aynı zamanda, ışıklandırılmış bir BMW logosu ile birlikte de kapı kenarlarında kendisini gösteriyor.
Bazı göktaşlarında nikel-demir kristallerinin eşsiz bir geometrik tabakası olan Widmanstätten deseni olarak adlandırılan desen görünebiliyor. BMW genel görünümü alarak tavan döşemesi, orta konsol döşeme kaplaması ve koltuklar için dikiş deseni dahil olmak üzere her türlü yere bu deseni dahil etmiş. Hatta BMW, deseni fren disklerine bile yerleştirdi ve araç için özel bir fren kaliper setini 3D olarak bastı. Desen, ayna kapakları gibi çeşitli parçalarda dışarıda da devam ediyor.
İç kısım mavi, beyaz ve gümüşü harmanlayan üç renkli bir düzene sahip. Orta konsol kol dayanağı, gece gökyüzü gibi aydınlanmasını sağlamak için LED'lerle dolu. Otomobilin boya işi bile gökyüzüne benzemek için, boya işinin her biri farklı boyutlardaki partikülleri barındıran üç şeffaf kaplama katmanı ile donatılmış durumda.
Tüm bu süslü setin altında ise araba, hala iyi bir spor coupe olan M850i ile aynı 4.4 litrelik, çift turbolu V8, motor, sekiz ileri otomatik şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe gönderilen 523 beygir gücünü üretiyor.
Araba 111.900 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile zaten çok pahalı, ancak kendinize ait bir tasarıma daha fazla para harcamak istiyorsanız, BMW size yardım etmeye hazır...
Levent Öztürk
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