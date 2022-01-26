Bose QuietComfort 45 İnceleme

İnsan bazen gerçekten sessizlik istiyor, ancak pek tabii ki koşturmalı hayat trafiğinde bu namümkün. Hatta evde izole olduğumuz sürelerde bile -elbette herkes aynı anda evde olduğu için- alt kattaki komşunun çocuk sesleri, üst kattaki arkadaşın bitmek bitmeyen tadilat işleri veyahut oturduğunuz yer caddeye bakıyorsa trafik, çevrenizde bir pazar yeri varsa satıcıların bağırışları derken gerçekten kendi kendinize kalmak ve pek tabii ki çalışmak pek bir zor olmuştur kanatindeyiz -ki bu aynı zamanda tecrübeyle sabit. Şimdi, peki bunların bugün yakından bakacağımız Bose QuaiteComfort 45 ile ne ilgisi var diyenleriniz olacaktır. Bu kulaklığı başınıza takıp bir de gürültü engelleme modunu açtığınızda, çevrenizle tüm bağlantınız kopuyor ve gerçekten kendiniz ve neredeyse tamamen sessizlik ile baş başa kalabiliyorsunuz. Özellikle ilk intibada bir wow etkisi yaşıyorsunuz doğrusu. Ancak Bose markasını tanıyanlar buna pek şaşırmayacaklardır, zira şirketin daha önce de gürültü engelleme konusunda sınıf birincisi modellerini görmüş, incelememiş ve sizlerle de paylaşmıştık. Bu anlamda zaten Bose'dan da bu bekleniyor ve bu beklentiyi QuietComfort 45 ile de sağlıyor.
Bose QuietComfort 45 Tasarımı Nasıl?
Evet, daha önce incelediğimiz QuietComfort 35 II modelinin halefi olarak gelen QuietComfort 45'i bir süredir kullanıyoruz ve bu bölümde bu kulaklığı tüm yanlarıyla yakından tanıyacağız. Öncelikle tasarımıyla değerlendirecek olursak QuietComfort 45'in tasarım açısından pek bir değişikliğe uğramadığını söyleyebiliriz. Yine aynı şık tasarım çizgisi ve konforu sağlayan QuietComfort 45, kulak yastıklarıyla başınızı iyi derecede sarıyor, kafa bandında yer alan dolgulu yastık ile de rahat ettiriyor. Sentetik deri pedler de iyi bir izolasyon sağlamak için yeterince yoğun olarak tasarlanmış. Kulaklığın ağırlığı da selefine göre pek değişmemiş; QuietComfort 45, 240 gramlık ağırlığıyla uzun süre kullanımlar da yorgunluk yaratmıyor, en önemlisi başınızı çok sıkmıyor, fakat buna karşın söylediğimiz gibi deri pedleriyle iyi bir izolasyon sağlamayı da ihmal etmiyor.
Bose QuietComfort 45'in yeni tasarımındaki en büyük güncellemelerden biri, eski microUSB bağlantı noktasından USB-C'ye geçişin yaşanmış olması. Bunun dışında tuşların yerleşim ve biçimlerine kadar aynı olduğunu söyleyebileceğimiz kulaklıkta elbette özellik bakımından da farklılıklar mevcut; bunlardan da bahsedeceğiz.
Güncellemelerden sözü açmışken, QuietComfort 45, yerini aldığı QuietComfort 35 II modelinden biraz daha farklı görünüyor. Kulak kapaklarının arkasındaki küçük delikler gitmiş. Ancak elbette Aktif Gürültü Engelleme ünitesi için kullanılan mikrofon delikleri yerini koruyor, fakat bunlar da kesinlikle eskisi kadar dikkat çekici değil.
Çevrede yer alan tuşlara gelecek olursak ise, fiziksel konrollerin oldukça sezgisel çalıştığını söyleyebiliriz. Sol kulak ünitesi üzerinde bulunan ANC tuşu ile ANC modunu Gürültü Engelleme ya da Farkındalık modu arasında değiştirebiliyorsunuz. Sağ kulak ünitesi üzerinde ise ses tuşları ile Bluetooth anahtarı yer alıyor. Bu tuşlardan farklı şekillerde de yararlanabiliyorsunuz elbette. Ses tuşları arasındaki orta düğmeye basarak şarkılar arasında geçiş yapabilir ya da telefonunuza gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz, yine sesli asistana ulaşabilirsiniz.
Bose QuietComfort 45 Nasıl Bağlanıyor?
QuietComfort 45, Bluetooth bağlantısıyla çalışsa da onu kutu içeriğinde yer alan 3.5 mm'lik kablo yoluyla fiziksel olarak da ses kaynağına bağlayabiliyorsunuz. Bu arada kutu içeriğinde yine şık seyahat çantasının yer aldığı bilgisini de verelim.
QuietComfort 45'te selef modele göre önemli farklardan biri de Bluetooth standardındaki değişim. Kulaklıkta Bluetooth 5.1 standardı destekleniyor ve ses aktarımı konusunda bunun nimetlerinden faydalanıyorsunuz. 9 metreye kadar kopmaksızın ses aktarımı yapabilen kulaklığı telefonunuza bağlamaksa çok kolay. Direkt Bluetooth üzerinden de bağlayabileceğiniz gibi, Bose uygulamasını telefonunuza yükleyerek de bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Bose Music uygulaması üzerinden kullanmanızı tavsiye ederiz, zira buradan hem az önce bahsettiğimiz tuşların nasıl kullanıldığını öğrenebiliyor, hem de birtakım ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela bunlardan biri olarak, telefonunuza gelen çağrıları kulaklıktan cevapladığınızda, telefon görüşmelerinizde kendi sesinizi ne şiddette duyabileceğinizi ayarlayabilirsiniz.
Bose QuietComfort 45 Gürültü Engelleme Performansı Nasıl?
Gelelim şimdi QuietComfort 45'in ses ve gürültü engelleme konusundaki başarısına. Öncelikle gürültü engelleme özelliğinden bahsederek başlarsak, kulaklıkta güncellenmiş ANC sisteminin dış gürültüyü kesmede mükemmel bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Hatta bugüne kadar denediğimiz bu türde kulak üstü kulaklıkların spesifik olarak zayıflatamadığı orta ve yüksek sesleri köreltme konusunda şaşırtıcı derecede iyi bir iş çıkardığından da bahsedebiliriz. İç ve dış koşullarda yaptığımız denemelerde gerçekten fazlasıyla memnun kaldık. Üzerine bir de müzik açtığınızda zaten tüm dünya ile iletişiminiz kopuyor.
Elbette bu türde üst segment gürültü engelleme özelliği içeren kulaklıkların en yaygın kullanım alanı uçak seyahatleri oluyor. Bir önce incelediğimiz QuietComfort 35 II ile uçak seyahatinde bulunmuş ve gerçekten de ANC performansıyla hakkını verdiğini gözlemlemiştik. Fakat ne yazık ki COVID salgını sebebiyle QuietComfort 45'in performansını bu yönde değerlendiremedik; yalnız güncellenen ANC sisteminin onun üzerine koyduğunu tahmin etmesi hiç de zor değil doğrusu. Ha, elinizde halihazırda bir QuietComfort 35 II varsa, bu kulaklığa terfi etmeli misiniz sorusunun yanıtı, bütçenizle doğru orantılı olacak. Selef model de gürültü engelleme konusunda sınıf lideri performans üretiyordu.
Bose QuietComfort 45 Ses Performansı Nasıl?
Peki, QuietComfort 45'in ses performansı nasıl? QuietComfort 45, ses performansı bakımından en az kardeşi QuietComfort 35 II kadar başarılı sahne zenginliği sağlıyor. Bas ve ayrıntı açısından zengin kulak üstü kulaklıklar arasına tepeden giren QuietComfort 45, mikslere patlama etkisi ekleyen ekstra bas dokunuşa sahip. Ancak bu, vokalleri ve enstrümanları ezip bunaltmıyor. Frekans tepkisi tutarlılığı konusunda iyi bir frekans yanıtına sahip olduğunu söyleyebileceğimiz kulaklık, buna tıkır tıkır işleyen ses yalıtımını da eklediğinizde tutarlı bas ve tiz iletimi elde etmenizi sağlıyor. Açıkçası özellikle bas doğruluğunu fazlasıyla beğendiğimizin altını çizebiliriz.
Öte yandan olağanüstü orta hassasiyete sahip olduğunu söyleyebileceğimiz QuietComfort 45, iniş ve çıkış performansıyla da göz dolduruyor. Odyofiller bu anlamda bu kulaklıktan büyük verim alacaklardır kanaatindeyiz.
Bose QuietComfort 45 Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, hem konfor hem performansıyla güçlü olan bu kulaklıktan tek şarjla ne kadar süre istifade edebiliyorsunuz? Yaklaşık 2 haftalık test süremiz boyunca, Bose'un iddia ettiği süreleri rahatlıkla gördüğümüzü söyleyelim. Bose'un bu kulaklık için iddiası 24 saate kadar olurken, biz kullandığımız süre zarfında bu süreleri karşıladık ve yer yer de aştık. 25 saate kadar pil ömrü başarımı gösterebildiğini gördüğümüz QuietComfort 45, bu anlamda elinizi çok rahat ettiriyor. Şarj kısmı da bir o kadar sevindirici. Yalnızca 15 dakikalık şarj ederek 3 saate kadar çalma süresi elde edebiliyorsunuz. Bu arada kulaklığın pil süresi selef modele göre güçlendirilmiş, zira QuietComfort 35 II'de 20 saate kadar çalma süresine sahipti.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak, QuietComfort 45'in Bose hayranlarına açıkça hitap ettiğini söyleyebiliriz. Yeni model özellikle gürültü engelleme sisteminde yaptığı güncellemelerle yine bu konuda harika bir işe imza atarken, müzikal performans başarısını da koruyor. Tasarım ve konfor anlamında da selefinin izlerini takip eden kulaklık, bu anlamda üst sınıf bir kulak üstü kulaklık arayanların ilgisini rahatlıkla çekebilecek bir model olmuş. Ancak elbette her güzel şey gibi bedeli de biraz yüksek. Şu an QuietComfort 45'i piyasada 8000 TL dolaylarında bir fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Elbette bunda yükselen kurun da etkisi filhakika var.
CHIP Online Notu: %91
+ Sınıf lideri gürültü engelleme
+ Müzikal başarı
+ Çok rahat
+ Şık tasarım ve malzeme kalitesi
+ Kutu içeriği
+ Uzun pil ömrü
+ Hızlı şarj
Teknik Detaylar
- Tip Kulak üstü
- Bağlantı Bluetooth 5.1
- Pil Ömrü 24 saate kadar
- Hızlı Şarj 15 dakika
- Şarj Süresi 3 saate kadar
- Bağlantılar USB-C, 3,5 mm
- Ağırlık 240 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın