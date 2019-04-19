Boston Dynamics Robotları Artık Beraber Çalışıyor
Boston Dynamics, bu defa SpotMini robotlarının nasıl ekip olarak çalıştığını gösterdi.
- Ercan Uğurlu
Robotik çalışmalarıyla ünlü Boston Dynamics, robotlarına yeni özellikler katmaya ve onları güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce diyagonel sıçramalar yapabilme yeteneğine kavuşmasıyla görenleri şaşırtan şirketin robotları, bu kez ekip olarak çalışırken kameralara yansımış.
Robotik çalışmalarıyla ünlü Boston Dynamics, robotlarına yeni özellikler katmaya ve onları güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce diyagonel sıçramalar yapabilme yeteneğine kavuşmasıyla görenleri şaşırtan şirketin robotları, bu kez ekip olarak çalışırken kameralara yansımış.
Boston Dynamics, elektrikli SpotMini robotlarını yaklaşık 30 kilo şeklinde tasarladı. Tek şarjla 90 dakikaya kadar çalışabilen SpotMini, üzerinde 3D görüntü kameralarının yanı sıra navigasyon için çeşitli sensörler de bulunduruyor. SpotMini, ayrıca Boston Dynamics'in şu ana kadar en sessiz çalışan robotların başında geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın