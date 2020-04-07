Tunus'ta Sokağa Çıkma Yasağını Bu Robotlar Kontrol Ediyor

Tunus sokaklarında yürüyen Tunusluların, robot polisler tarafından sorguya çekilmeye hazır olmaları gerekiyor. Dört tekerlekli insansız devriyeler, başkentin caddelerinde görev alarak, COVID-19'un yayılmasını engellemeyi hedefleyen 12 saatlik sokağa çıkma yasağına uyulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.
Tunus merkezli Enova Robotics tarafından üretilen PGuard robotları kızılötesi ve termal görüntüleme kameraları ile beraber kamusal duyurular için sesli ve ışıklı alarm sistemlerine sahip. Eğer robotlar kuralı ihlal eden potansiyel kişiler görürlerse, yaklaşarak kimliklerini soruyor ve bu kimlikler, mikrofonlar ve hoparlörler sayesinde vatandaşlarla gerçek zamanlı olarak konuşabilen polis memurları tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor.
Tunus'ta sokağa çıkma yasağı 22 Mart tarihinde devreye girdi ve Tunusluların akşam 6 ve sabah 6 arasında evde kalarak sadece ilaç ve zaruri ihtiyaçlar için evlerinden çıkmaları isteniyor. Bu emre uymamak ciddi cezalar doğurabiliyor. Polis şimdiden uygun izinleri bulunmayan motosiklet sürücülerinden 10.000'den fazla ehliyeti iptal etmiş durumda.
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