Bu Mikroplar Ekmeğini Değil Ama Suyunu Taştan Çıkartıyor

Bazı mikroorganizmaların, zorlu koşullarda su ihtiyacını taşlardan giderebildiğini biliyor muydunuz? Bu mikroplar, ekmeklerini değil ama sularını adeta taştan çıkartıyorlar.

Bu Mikroplar, Suyu Taştan Çıkardılar!
Mars'a yerleşirsek, biz de suyumuzu taştan çıkarabilir miyiz?

Yeni bir araştırmaya göre Kuzey Şili'deki Atacama Çölü'ndeki mikroorganizmalar, yaşamları için gerekli suyu elde etmeye yönelik eşsiz bir yol geliştirdiler.

Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bulgular, organizmaların suyun bulunmadığı zor şartlarda nasıl hayatta kaldıklarına ışık tuttu. Chroococcidiopsis gibi çölde yaşayan birkaç mikrobun kayaların içinde yaşadığı biliniyor. Bu mikroorganizma, ince bir alçı kaya tabakasının altında yaşıyor ve böylece güneşten, sert rüzgarlardan korunuyor, aynı zamanda kendine bir su kaynağı sağlıyor.

Bilim adamlarının bulguları, endolitik mikropların çok kuru ortamlarda yaşamanın yollarını bulduklarını gösteriyor. Araştırmanın öncülerinden Jocelyne DiRuggiero, mikroorganizmaların minerallerden su çıkardığına yönelik şüphelerin uzun zamandır bulunduğunu, ancak bunun ilk kez kanıtlandığını iddia ediyor. 

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