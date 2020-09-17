Bu Monitör Oyuncuları İkileme Sürüklüyor: AOC C27G2ZU İncelemesi!

Bir oyuncu monitöründe aradığınız hangisi? Yüksek tazeleme hızı mı yoksa yüksek çözünürlük mü? Bu soruya vereceğiniz cevap önemli zira bu monitör size bunlardan sadece birini sunuyor. İşte yeni oyun monitörü AOC C27G2ZU incelemesi ve hakkında öğrenmek isteyeceğiniz önemli bilgiler.

17 Eylül 2020 20:30

Ercan Uğurlu