Bu Monitör Oyuncuları İkileme Sürüklüyor: AOC C27G2ZU İncelemesi!

Bu incelememizde, AOC'nin yeni bir monitörü var masamızda. 27 inç büyüklüğündeki kavisli ekranıyla masamızda yükselen bu ekranın tam ismi AOC C27G2ZU ve AOC'nin G serisi, yani oyuncu ailesinin bir üyesi olarak oyuncuları ikileme sürüklüyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, bu monitör size 1 soru soruyor. Soru şu: Yüksek tazeleme hızı mı istiyorsunuz, yoksa yüksek çözünürlük mü? İşte bu soruya vereceğiniz cevap, iyi bir oyun monitörü arıyorsanız eğer, bu modeli seçip seçmemeniz konusunun da cevabı oluyor.
Şimdi biz monitöre daha yakından bakalım, siz de bu sırada sorunun cevabını düşünün.
AOC C27G2ZU Tasarımı Nasıl?
Panelin detaylarına geleceğiz, ancak geçmeden önce biraz da monitörü tasarımıyla tanıyalım istiyoruz. Öncelikle bu monitör de AOC'nin pek çok monitöründe olduğu gibi ergonomik özellikler içeriyor. Ekranı 130mm'ye kadar yükseltebiliyor, sağa sola döndürebiliyor, öne arkaya eğebiliyorsunuz. Bunlar uzun kullanımda gayet yararlı bulacağınız avantajlı ergonomik özellikler. Pek çok muadilinde bu özellikleri pek göremiyoruz.
Monitörün yapısına gelirsek, plastik malzemeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla siyah renkli, ekranın alt kenarı ve arkada ise bölge bölge kırmızı renkli şeritlerle görselliğe hareket katılmış. Ancak oyuncuların sık tercih ettiği bir RGB ışıklandırma bu modelde yok.
Monitörün bağlantılarına baktığımızda, geniş seçeneklerin yer aldığını görüyoruz. Bunlar arasında HDMI 2.0'dan 2 adet DisplayPort 1.2 girişine, USB 3.2 (Gen 1) portlarından kulaklık girişine kadar çok seçenek burada mevcut durumda. Hoparlörler de yine hazır. Monitörde 2 adet 2 watt'lık hoparlör yer alıyor. Performans olarak hoparlörler çok tatmin edici değil, ancak var olması sevindirici.
AOC C27G2ZU Özellikleri Neler?
Evet, AOC C27G2ZU genel hatlarıyla bu şekilde. Ekranın da Full HD çözünürlüğünde ve 240Hz tazeleme hızında olduğunu söyledik. Peki, diğer özellikleri neler ve performansı nasıl? Şimdi biraz da bunlardan bahsedelim.
AOC C27G2ZU, sadece 240Hz tazeleme hızına sahip olmasıyla öne çıkmıyor, buna iyi bir VA panel ile önayak oluyor ve 0.5 ms tepki süresiyle de destekte bulunuyor. Yalnız bu tepki süresi griden griye şeklinde değil, MPRT, yani Motion Picture Response Time ile sunuluyor. Muhtemelen griden griye tepki süresi biraz daha yüksek, ancak oyun oynarken gayet akıcı bir deneyim sağladığından söz edebiliriz.
Biz kullandığımız süre boyunca bu kez özellikle bol bol Valorant oynadık ve performansıyla gayet etkili bulduk. AOC'nin de söylediği gibi tam olarak hızlı ve akıcı FPS oyunları için uygun bir monitör olmuş. Öte yandan Full HD çözünürlüğünde oynayabileceğiniz tüm diğer oyunlar için de iyi bir sergi alanı. Zira monitörde VA panelin kullanılmış olması, öte yandan buna bir de FreeSync Premium ile G-Sync desteğinin ilave edilmiş olmasıyla beraber oyuncuların eli genişliyor.
Şu an piyasada 0.5 ms tepki süresiyle benzer modelleri görebiliyoruz. Ancak burada fiyat/performans çizgisinde bu modele ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira diğer benzer modellerden daha uygun fiyata geliyor bu monitör. Bu anlamda oyunculara güzel bir seçenek olduğunu söylemek lazım. Ha, eğer yüksek çözünürlük arıyorsanız -ki aslında 27 inç monitöre daha yakışan çözünürlük 2K olur- o zaman farklı tercihlere bakmanız gerekecek ki, bunu zaten başta da söyledik.
Sonuç
Sonuç olarak AOC C27G2ZU, şu an 3481 TL fiyatla iyi bir rekabetçi, aynı zamanda özellikleriyle beraber rekabet seviyesi yüksek oyuncular için de şahane bir seçenek oluyor. Elbette gönlünüz daha yüksek çözünürlükten yana olabilir veya kavisli ekranları sevmiyorsunuzdur, o zaman başka modelleri araştırmanız gerekecek. Fakat bu özelliklerde ve görüntü kalitesi gayet iyi seviyede bir monitör istiyorsanız eğer, bu modelden hoşnut olacağınızı söyleyebiliriz.
Bu arada bahsetmeden geçmeyelim. Monitörün parlaklığı 300 kandela, tipik kontrast oranı ise 3000:1 şeklinde. Bu değerlerle ve bunların yansımasıyla da güzel görüntü üreten ekranın sağladığı derin siyahlar ile görüntü kalitesi ile memnun kaldığımızın da altını çizelim.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %92
+ Performans
+ Renk doğruluğu
+ 240Hz tazeleme hızı
+ AMD FreeSync Premium
+ Kontrast ve parlaklık
+ Yüksekliği ayarlanabilir stant
+ Dahili hoparlör ve USB 3.2 portu
- Hoparlör performansı daha iyi olabilirdi
- RGB ışıklandırma yok
AOC C27G2ZU Alternatifleri Neler?
AOC C27G2ZU'ya alternatif olarak Acer VG272X modelini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler AOC C27G2ZU Satın Almalı?
Oyuncu monitöründe aradığınız ana özellik yüksek tazeleme hızı ise, AOC C27G2ZU tam size göre bir monitör.
AOC C27G2ZU Teknik Özellikleri
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 1920x1080
- Tarama Hızı 240Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA
- Tepki Süresi 0.5 ms (MPRT)
- Parlaklık 300 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Kontrast (Dinamik) 80M:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 2W x 2
- Bağlantılar HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (2 adet), USB 3.2 (Gen1) x4, ses çıkışı
- Boyutlar 367 x 612 x 73 mm
- Ağırlık 5.5 kg.
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