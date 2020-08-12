Cebinde 2300 TL Olanlar Satın Almalı mı? İşte detaylı realme C3 İncelemesi!

Yeni realme C3 serisi akıllı telefonlarından realme C3 ne kadar iyi? Telefon satın almak için ayırdığınız 2300 TL'niz var ise realme C3'ü satın almalı mısınız? İşte bilmeniz gerekenler, fiyat/performans karşılaştması ve tüm detaylarıyla realme C3 incelemesi.

12 Ağustos 2020 20:30

Ercan Uğurlu