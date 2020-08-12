Cebinde 2300 TL Olanlar Satın Almalı mı? İşte detaylı realme C3 İncelemesi!

realme'nin giriş seviyesi modellerinden biri olan C3 akıllı telefonunu inceleyeceğiz, özelliklerinden performansına, fiyatından karşılaştırmalarına kadar değerlendireceğiz. Şu an piyasada 64 GB'lık modeliyle 2299 TL fiyatla kendine alıcı bulan realme C3, kardeşi C3i modeliyle beraber yakın bir zamanda kullanıcılara sunuldu.
realme şu ana kadar güzel işler yaptı, uygun fiyata güzel cihazlar tanıttı. Daha önce bunlar arasında realme 5i ve realme 6i gibi güzel modeller gördük. Bu telefonlar fiyat etiketleri ve sahip olduğu özelliklerle realme'nin Türkiye'de tanınması için önemli modeller olmuştu. Sonrasında da zaten realme 5 Pro, realme 6 ve 6 Pro geldi.
Bu kez de giriş - orta segmente konumlanabilecek ve fiyatıyla yine rekabetçi olarak değerlendirilebilecek yeni bir model var elimizde. Peki, sizin de cebinizde 2300 TL'niz var ve bu fiyata memnun kalacağınız bir telefon satın almak istiyorsunuz. Bakalım realme C3 buna değer mi?
realme C3 Tasarımı Nasıl?
realme C3, şirketin daha önce de realme 5i modelinde de gördüğümüz tasarımı aynı şekilde karşımıza çıkartıyor. İşlemeli plastik yüzeye sahip olan telefon, güzel görünüyor; sınıfı dahilinde değerlendirdiğimizde, dokunduğunuzda da iyi hissettirecek kalitede plastik malzeme kullanılmış olması sevindirici. Ayrıca kozmetik olarak da güzel hazırlanmış; arka yüzey ışığa göre köşeden telefonun tüm yüzeyine yayılan ışık şeritleri oluşturuyor. Bu arada kırmızı rengiyle elimizde bulunan telefonun, ayrıca mavi renkli seçeneğinin olduğunu da söyleyelim.
realme C3, 9 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında standart kasalı modellerden oluyor. Boyut, ağırlık ve görünüm olarak da realme 5i ile büyük benzerlik gösteriyor. Ekran paneli düz olurken, arka yüzey kenarlara doğru yuvarlatılmış durumda.
Telefonun sağ kenarında güç butonu, sol tarafında ses tuşları yer alıyor. Alt kenarda kulaklık girişi, hoparlör mazgalı ve microUSB yer alırken, SIM kart çekmecesi telefonun sol kenarında bulunuyor. realme C3, çift SIM kartlı bir model. Ayrıca bunu hibrit olarak da sunmaması güzel olmuş. Yani hem 2 SIM kartınızı hem de microSD kartınızı aynı anda takabiliyorsunuz.
realme C3 Ekran ve İşletim Sistemi Özellikleri
realme C3'ün ekranı 6.5 inç büyüklüğünde. 720x1560 piksel çözünürlüğün sağlandığı ekranda, 480 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor olması sevindirici. Bu sayede ekranın parlak güneş ışığı altındaki görünürlüğü yeterli oluyor. Öte yandan ekranda panel olarak IPS LCD'nin kullanılmış olması da görüş açısı ve renk doygunluğu anlamında avantaj sağlayan etkiler.
Ekranda koruma olarak Corning Gorilla Glass 3 yer alıyor. Ayrıca ekranın üzerinde halihazırda bir koruma filmi de bulunuyor.
Ekran sağladığı performansla sınıfı içinde genel hatlarıyla gayet tatmin edici. 720p çözünürlüğünde olmasına karşın, iyi hazırlanan realme UI yazılımı ile beraber özellikle arayüz gayet güzel görünüyor.
Ekranın üzerinde bulunan damla çentik alanında yer alan kamera yoluyla yüz tanımayı kullanabiliyorsunuz. Telefonun arka kısmında da parmak izi sensörü bulunuyor. Her ikisi de güzel çalışıyor. Bu ikisinde pek sorun yaşamayacaksınız.
Telefonda Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Kutusundan çıkarttıktan sonra da bir yazılım güncellemesi alacaksınız zaten, bu anlamda telefonun güncel olması sevindirici. Zira bu sınıfta yeni çıkan ve hala selef işletim sistemiyle gelen modeller görebiliyoruz.
realme'nin kendi arayüzü de gayet temiz ve kullanışlı. Bunu, markanın daha önceki incelemelerinde de sıkça dile getirmişizdir.
realme C3 Özellikleri ve Performansı Nasıl?
Evet, telefonu genel hatlarıyla tanıdık. Peki, realme C3'ün içinde neler var, nasıl bir performans gösteriyor?
realme C3, dediğim gibi giriş – orta segmente konumlanan bir model oluyor. Telefonun işlemcisi, ana akım telefon kullanımları ve oyuncular için yeterli olabilecek Mediatek Helio G70. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, 2.0 GHz Cortex-A75 ve 1.7 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden güç sağlıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelen telefon, bu değerlerle standartları karşılıyor.
Bu teknik kadro ışığında telefonu performans olarak değerlendirdiğimizde, AnTuTu Benchmark'tan 185 bin 417 puan topladığını görüyoruz. Yine telefon saf işlemci gücü bakımından da Geekbench Benchmark'ta tek çekirdek skoruyla 387 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 1313 puan alıyor.
Evet, realme C3 için yeni ve güncel bir model dedik ve fiyatının da 2299 TL olduğunu söyledik. Şimdi test tablolarına baktığımızda ise, fiyatının biraz daha aşağıda olması daha iyi olabilir demek lazım. Zira performans bakımından daha ucuz fiyatlı realme 5i ile yakın seyrettiği gibi, çevresinde de benzer fiyatta alternatifleri var realme C3'ün.
AnTuTu Benchmark karşılaştırma tablomuza baktığımızda, realme C3'ün aslında fena bir grafik çizmediğini söylemek lazım. Büyük ölçüde kendinden daha pahalı telefonlarla yan yana oluyor. Ancak yalnızca 100 lira gibi bir farkla Redmi Note 9'u da piyasada bulabiliyorsunuz ve bu telefon sadece daha hızlı değil, aynı zamanda başka farklar da sunuyor.
Geekbench'e geldiğimizde, çoklu çekirdek test sonuçlarında realme C3'ün, realme 5i de dahil olmak üzere pek çok modelin gerisinde kaldığını görüyoruz, ancak tek çekirdek skorunda durum değişiyor ve realme C3, realme 6i ile yan yana 3'üncü sırada kendine yer buluyor.
Şimdi madem fiyat / performans kıyaslaması yapıyoruz, bunu biraz daha derinleştirmekte fayda var. realme C3, kendi içinde iyi bir model olabilir. Telefonla geçirdiğimiz süre boyunca sınıfı içinde gayet olunmu bir izlenim elde ettik. Öte yandan oyuncular da bu telefonla memnun kalacaklar. PUBG veya Asphalt 9 olsun akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Elbette grafik ayarlarını düşükte tutmakta yarar var. Aksi halde kare atlamalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bir de telefonda Oyun Alanı adında bir bölüm yer alıyor. Oyunları buradan başlatarak performans kazanımı elde edebilidiğinizi de söyleyelim.
Evet, ancak fiyat çerçevesindeki rakiplere baktığımızda onlarda da durumlar pek farklı değil. Ayrıca daha iyi kamera yetenekleri ve NFC ile 802.11ac Wi-Fi gibi ek özelliklere de sahipler. Ne yazık ki realme C3'te her ikisi de yer almıyor. NFC yok ve Wi-Fi sınıfı ise 802.11n olarak seçilmiş. Buna karşılık aynı tasarımlı, sadece bir süre önce çıkan realme 5i'de 802.11ac var, ayrıca daha iyi ön kamera ve arka kamera realme 5i'de mevcut. Öyle ki, realme 5i'de 4K video kaydı bile yapabiliyorsunuz. realme C3'te ise Full HD. Ha, bu arada bu fark C3'ün kötü bir model olduğunu değil, realme 5i'nin özel bir telefon olduğunu da gösteriyor, doğruya doğru, bunu da söylemek lazım. Telefonun kameralarına da az sonra geleceğiz.
realme C3 Pil Performansı Nasıl?
Evet, dediğimiz gibi realme C3, uygun fiyatlı telefonlar arasında yeni modellerden biri ancak biraz araştırırsanız daha avantajlı modeller bulabiliyorsunuz; yaptığımız mini karşılaştırmayla sadece bunu göstermek istedik.
Şimdi de telefonun pil ömründen bahsedelim. realme C3, 5000 mAh kapasiteli dev bataryalı telefonlardan biri oluyor. Telefon bu devasa batarya ile rahatlıkla 2 günü çıkartabiliyor. Normal kullanımda, sosyal medyada gezindiğiniz, müzik dinlediğiniz, birkaç kare fotoğraf çekip, birkaç saat oyun oynadığınız bir senaryoda günü yüzde 35 şarja kapatabilen telefon, ikinci günü de daha ılıman bir kullanıma tamamlayabiliyor.
Daha spesifik olarak söyleyecek olursak, mesela bu telefonla 21 saate kadar aralıksız Full HD video izleyebiliyorsunuz. Öte yandan PUBG üzerinden yaptığımız oyun pil tüketimi testinde de, 30 dakika içinde yüzde 10 oranında pil tükettiğini söyleyelim. Yani kabaca 5 saatlik aralıksız PUBG oynayabiliyorsunuz. Tabii ki, güç tüketim modlarını aktifleştirerek veya ekran parlaklığını düşürerek bu süreyi uzatabilirsiniz.
Peki, 5000 mAh kapasitesindeki batarya ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonun kutusunda 10W'lık şarj aleti yer alıyor ve bununla beraber 2 saat 50 dakika içinde telefonu tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.
Bu arada merak edenler için son olarak telefonun ısısına ilişkin bilgiyi de verelim. realme C3, pek ısınan bir telefon olmuyor, gayet serin çalıştığını söyleyebiliriz. Bu konuda endişe etmenize gerek yok.
realme C3 ile yapılan testleri hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
realme C3 Kamera Özellikleri Neler?
Son olarak realme C3'ün kameralarına da değinelim. Telefonda arka yüzde 3 kamera bulunuyor. Bunlar 12 MP ve f/1.8 diyaframlı ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera oluyor. Öne bakan kamera da ve f/2.4 diyaframlı 5 MP şeklinde.
Az önce de söylediğimiz gibi arka kamera ile Full HD video kaydı yapabilen telefonda, ön kamerada da yine 30 kare 1080p video kaydı mümkün.
Üst segmente çıkan telefonların ilerlemesi, düşük fiyat segmentindeki modellere de yarıyor. Bu şekilde daha ucuz fiyata, eskisine göre daha iyi özelliklere kavuşabiliyoruz. Mesela realme 5i'de ilginç şekilde 4K video kaydı özelliği görmüştük, ancak bu sınıf telefonlar içinde bu yaygın bir şey değil. realme 5i, çıktığı dönem kameralarıyla fark getirmeye çalışan bir model olmuştu. Hatta sonrasında da realme 6'da 90Hz ekran görmüştük mesela.
Ancak realme C3, daha kalıpların içinde, segmente göre hazırlanmış bir model. Elbette bu sınıf telefonlar arasında çoklu kamera kurulumları artık yaygın. Realme C3 de 3 kamerasıyla bunlardan biri oluyor. Peki, kameraların kalitesi nasıl, realme C3 nasıl fotoğraf çekiyor?
realme C3, gün ışığında güzel fotoğraflar çekebiliyor. Hem öne bakan kamera, hem arkadaki kameralarla iyi ışık altında, dışarıda güzel fotoğraflar çekebileceksiniz. Ön ve arka kamerada portre modu yer alıyor, bu senaryoda kenar kırpmalarını elinden geldiğinde iyi yapmaya çalışan telefon, bu konuda çok iddialı olmasa da 4 cm mesafeden makro modunu destekliyor.
Kamera menüsünden üstte HDR ve ChromeBoost seçeneklerini aktifleştirerek, fotoğraflarınızda daha doygun renkler kullanabilir, alttan Daha Fazla seçeneğine tıklayarak buradan pro, panorama ve zaman atlaması ile ağır çekim modlarına geçiş sağlayabilirsiniz. Telefonda yine 2x ve 4x yakınlaştırma seçeneklerinin olduğunu da söyleyelim.
Telefonun düşük ışık performansı ise tahmin edilebileceği gibi pek iyi değil. Görüntüde parazitler yüksek oluyor ve görün keskinliği zayıflıyor.
realme C3 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek realme C3, 2299 TL fiyatla günümüzün bütçe dostu modelleri arasında kendine yer bulan bir telefon oluyor. Çok iddialı değil, realme'nin daha önceki kalıpların dışına çıkan modellerden biri değil, daha çok standartları karşılayan bir model. O anlamda fiyatı bizce birazcık pahalı, daha aşağı çekilirse daha çok talep görür diye düşünüyoruz.
Zira çevresindeki rakiplerinde çeşitli kampanyalar var ve ve uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz. O anlamda başta söylediğimiz gibi cebinizde 2300 TL var ise, realme C3 gözünüz kapalı satın alabileceğiniz bir telefon bizce olmamalı. Fiyatının düşmesini bekleyebilir, bahsettiğimiz diğer cihazları ve kampanyalı satışlarını araştırabilirsiniz.
Ha, realme C3 kötü bir telefon değil, performansıyla memnun kalacaksınız, ancak daha iyisi de her zaman var.
CHIP Online Notu: %77
+ Sınıfına uygun performans
+ Güncel işletim sistemi
+ Kullanıcı arayüzü
+ İyi pil ömrü
+ İyi işçilik
+ 3'lü kamera kurulumu
+ 3.5 mm kulaklık girişi var
+ Ekran koruma filmi
- NFC yok
- Kamera düşük ışık performans
- Fiyat / özellik dengesi
realme C3 Alternatifleri Neler?
realme C3'e alternatif olarak realme 5i veya Xiaomi Redmi Note 9 tercih edilebilir.
Kimler realme c3 Satın Almalı?
Bütçesi 2300 TL'nin üzerine çıkmayan ve güncel bir telefon isteyen kullanıcılar, realme C3'ü tercih edebilirler.
realme C3 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Mediatek Helio G70
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.7 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 720×1560 px
Bellek (RAM): 3 GB
Grafik İşlemci: Mali-G52 2EEMC2
Dahili Depolama: 32 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 12 MP & 2 MP & 2 MP
Batarya: 5000 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11n
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 75 x 164 x 9 mm
Ağırlık: 195 gr.
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