Cep Telefonu Frekans Bantları: Bilmeniz Gerekenler
Cep telefonlarının mobil ağlara bağlanmakta kullandığı 3G, 4G ve 5G gibi frekans bantları aslında ne anlama geliyor, neden önemli?
DVD'lerin alan kilidi ve elektrik prizlerindeki farklı standartlarda olduğu gibi, cep telefonları da her ülkede aynı bağlantı standartlarını kullanmıyorlar. Kendi ülkenizden satın aldığınız telefonu bulunduğunuz yerde kullanmanızda sorun çıkmayacaktır, ancak yurt dışına seyahat ediyorsanız veya yurt dışından telefon almayı düşünüyoranız, bilmeniz gereken bazı noktalar var. Hatta bazı ülkelerdeki veri sağlayıcıları bile farklı standartları kullanabiliyorlar. Bu durumda birinden aldığınız telefon, diğerine çalışmayabiliyor.
3G: GSM ve CDMA
3G devrinde dünyada kullanılan standartlar, GSM (Global System for Mobile Communications) ve CDMA (Code Division Multiple Access) idi. İki standart farklı tekniklerle bağlantı kuruyordu ancak en önemli fark, CDMA telefonların SIM karta ihtiyaç duymamasıydı. Bu nedenle GSM telefonlar "kilitsiz" gelebiliyor, bu sayede farklı hizmet sağlayıcılarına geçmeniz mümkün oluyordu.
3G artık tarihe karışmaya yüz tutsa da, 4G bağlantısının bulunmadığı yerler hala var. Bu yüzden cihazlarınızın nerede çalışacağını bilmenizde fayda var.
GSM'i karışık hale getiren bir konu, kullanılan GSM bantları. GSM bağlantı sunan hizmetlerin çoğu, 900 ve 1800MHz bantlarını kullanıyor. Ancak burada Kuzey Amerika önemli bir istisna ve 850 ve 1900MHz bantlarını kullanıyor.
3G bağlantısı sizin için önemliyse, seyahat ettiğiniz ülkelere göre ihtiyacınız olan 3G bantlarını belirleyip, bir karar vermeniz gerekiyor.
4G: LTE Frekans Bantları
Dünyada üç Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) alanı bulunuyor. Birinci bölge Avrupa, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu'yu kapsarken ikinci Bölge Kuzey Amerika ve Güney Amerika ve üçüncü bölge, Okyanusya, Hindistan Yarımadası ve Uzak Doğu'yu kapsıyor.
Telefonunuz yedinci veya 28. LTE bandını destekliyorsa, üç ITU alanında da çalışacak demektir. Birinci ve üçüncü LTE bantları sadece birinci ve üçüncü alanda çalışacaktır. 20. LTE bandı ise sadece birinci bölgede çalışır. Beşinci LTE bandı ikinci ve üçüncü alanda, ikinci ve dördüncü bant sadece ikinci alanda çalışacaktır.
Kafanızın karışmış olması muhtemel, ancak LTE bantlarındaki durum tam olarak böyle.
5G: Kısıtlı Ticari Kullanılabilirlik
5G ağları henüz emekleme aşamasında. Şu anki tüm ticari 5G bantları, "Birinci Freakans Aralığı" adı verilen alana denk geliyor. Burası alt 6GHz frekans bantlarında çalışıyor. Birinci Frekans Aralığı, n1'den n86'ya kadar çalışıyor. "Frekans Aralığı İki" hazır olduğunda daha yüksek hızlar sunacak.
Çoğu ülke 5G için hangi aralığı kullanacağını henüz karar vermiş durumda değil. Dolayısıyla şu noktada hizmet sağlayıcılardan resmi bir doğrulama olmadan 5G telefon almamakta fayda var.
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