Cep Telefonu Televizyona Nasıl Bağlanır?

Fotoğraf, video ve telefonda bulunan diğer uygulamaları televizyon gibi daha büyük bir ekranda izlemek her zaman daha cazip geliyor. Akıllı cep telefonu kullanıcıları tarafından cep telefonunun televizyona nasıl bağlanacağı merak ediliyor. Kablo karmaşası ile uğraşmadan kolayca ve hesaplı bir şekilde televizyonunuza bağlamanın yolunu içeriğimizde bulabilirsiniz..

Cep Telefonu Televizyona Nasıl Bağlanır?

Cep telefonunuzun ekranı size küçük geliyorsa ve izlemek istediğiniz içerikleri büyük ekranda izlemek istiyorsanız cep telefonunuzu televizyonunuza bağlayarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Video, dizi ya da film izleme keyfinizi arttıracak bu işlemi yapmak, sandığınızdan daha da kolay. Birkaç farklı yöntemi bulunan cep telefonunu televizyona bağlama işleminin detaylarını sizlerle paylaşacağız. İşte telefonu televizyona bağlamak için yapmanız gerekenler:

Smart TV'ye sahipseniz yapmanız gerekenler

Öncelikle televizyonunuzun ve telefonunuzun aynı Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlamalısınız. Sonrasındaki işlem ise telefon işletim sistemine göre farklılaşır. Eğer iOS işletim sistemine sahip bir cep telefonunuz varsa; DLNA, ArkMC ve UpnP gibi uygulamaları indirerek bu bağlantıyı sağlayabilirsiniz. 

Samsung markalı cep telefonu kullanıyorsanız; AllShare uygulaması, telefonunuzda mevcuttur. Bu uygulama, tablet ve diğer telefonlara da bağlanabilmeyi sağlar. Eğer telefonunuzda AllShare uygulaması yoksa Google Play'den Miracast uygulamasını indirebilirsiniz.
Android işletim sistemine sahip bir telefona sahipseniz; Miracast uygulaması, telefonunuzda zaten mevcut olabilir. Eğer yoksa da Play Store'dan kolayca indirebilirsiniz. Miracast ile bağlantı kurarken, televizyon ve telefonun aynı odada olmasına dikkat edilmelidir.

Smart TV'ye sahip değilseniz yapmanız gerekenler

iOS işletim sistemine sahipseniz; cep telefonunu televizyona yansıtmanın en kolay yolu, Apple TV satın almak olacaktır. Apple TV, zengin içeriği sayesinde pek çok kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edilir. AirPlay yansıtma özelliğine sahip televizyon sayesinde iPhone telefonunuzdan ekran yansıtma kısmına basıp, geniş ekranda istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip telefonunuz varsa; telefonunuza herhangi bir yazılım yüklemeden kolayca ekranı televizyona yansıtma imkanı sunan Google Chromecast cihazı, en sık tercih edilen yöntemdir. HDMI Port üzerinden görüntü aktarımı sağlayan bu cihazı, televizyonunuzun USB girişine takmanız yeterli olacaktır. Bu cihaz sayesinde Netflix, Spotify, Hulu gibi içerik sağlayıcı servislere de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Quick Setting menüsündeki Cast kısmına tıklayarak, istediğiniz ekranı televizyona kolayca yansıtabilirsiniz. Google ChromeCast yerine kullanılan bir başka yöntem ise Miracast'tır. Benzer prensiplere sahip olan bu cihaz, kablosuz olma özelliği ile diğerinden ayrılır. Televizyonunuzda bu özellik varsa Miracast'ı kolayca kullanabilirsiniz.

Eğer Google ChromeCast satın almak istemiyorsanız ve televizyonunuz Miracast'ı desteklemiyorsa, kablo satın alarak yansıtmayı gerçekleştirebilirsiniz. Televizyonunuzun desteklediği modele göre SlimPort HDMI dönüştürücü ya da MHL adı verilen kablolar ile telefonu tv'ye bağlamak oldukça kolaydır.

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