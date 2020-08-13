Christopher Nolan'ın filmi Tenet için bilet satışları başladı bile!

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok kez ertelenen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için bilet satışları başladı bile. 26 Ağustos'ta ülkemizde vizyona girecek olan Tenet filmini beyaz perdede izlemek isteyenler yerini ayırtabiliyor. İşte Tenet filmine dair tüm detaylar...