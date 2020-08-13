Christopher Nolan'ın filmi Tenet için bilet satışları başladı bile!

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok kez ertelenen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için bilet satışları başladı bile. 26 Ağustos'ta ülkemizde vizyona girecek olan Tenet filmini beyaz perdede izlemek isteyenler yerini ayırtabiliyor. İşte Tenet filmine dair tüm detaylar...

Christopher Nolan'ın filmi Tenet için bilet satışları başladı bile!

Christopher Nolan'ın bu yaz çıkması beklenen, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca kez ertelenmek zorunda kalan filmi Tenet için tarih belli oldu. Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı bile. 26 Ağustos'ta vizyona girecek Tenet filmi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanları beyaz perdeye çekmeyi hedefliyor.

SİNEMALARIN TENET FİLMİ İLE TEKRAR HAYAT BULMASI BEKLENİYOR

Tenet son altı aylık süreçte vizyona girmesi beklenen ilk büyük film olarak dikkat çekiyor. Sinemalar şu anda Avrupa ve Asya'da çoğu ülkede tekrar hizmet vermeye başlamış durumda. ABD'de ise koronavirüsün hala etkisini kaybetmediği için çoğu eyalette sinema salonları hala kapalı. Warner Bros bu nedenle filmi anavatanı olan ABD'de eyaletlerdeki durumlara göre daha sonraki tarihlerde vizyona sokacak. Türkiye'nin de dahil olduğu 70 farklı ülkede ise bu ayın sonunda yayınlanıyor.

TENET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

MÜZİKLERİ OSCAR ÖDÜLLÜ LUDWIG HAZIRLAYACAK

Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Christopher Nolan, yeni Tenet filminde bizlere yine bilim kurgu ve aksiyon dolu bir filmle geliyor. Filmde Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışan gizli bir grup ajanın macerasına tanık oluyoruz. Nolan, Tenet'ta zaman yolculuğunun yer almayacağını belirtmişti ancak fragmanlarda uzay-zaman sürekliliğini farklı bir şekilde alt üst eden ilginç bir dinamik görüyoruz. Sadece spesifik bazı cisimler için zaman geriye doğru akıyor.

İŞTE TENET FİLMİ FRAGMANI

TENET - NEW TRAILERTENET - NEW TRAILER
From Director Christopher Nolan. #TENET, coming to theaters 8.12.20. Watch the new trailer now. ----------------- #TENET ----------------- John David Washington is the new Protagonist in Christopher Nolan’s original sci-fi action spectacle “Tenet.” Armed with only one word—Tenet—and fighting for the survival of the entire world, the Protagonist journeys through a twilight world of international espionage on a mission that will unfold in something beyond real time. Not time travel. Inversion. The international cast of “Tenet” also includes Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, with Michael Caine and Kenneth Branagh. Nolan wrote and directed the film, utilizing a mixture of IMAX® and 70mm film to bring the story to the screen. “Tenet” is produced by Emma Thomas and Nolan. Thomas Hayslip served as executive producer. Nolan’s behind-the-scenes creative team included director of photography Hoyte van Hoytema, production designer Nathan Crowley, editor Jennifer Lame, costume designer Jeffrey Kurland, visual effects supervisor Andrew Jackson, and special effects supervisor Scott Fisher. The score is composed by Ludwig Göransson. “Tenet” was filmed on location across seven countries. Warner Bros. Pictures presents a Syncopy Production, a Film by Christopher Nolan, “Tenet.” Warner Bros. Pictures is distributing “Tenet” worldwide and has slated the film for a July 17, 2020 release.

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