En iyi, unutulmaz Aamir Khan filmleri! IMDb puanına göre en iyileri seçtik

Ünlü aktör, yönetmen ve senarist Aamir Khan yaptığı filmlerle 'Bollywood' sinemasının en iyisi haline geldi. Her biri ayrı bir hayat dersi niteliğinde olan, izlerken yabancılık çekmeyeceğiniz birbirinden güzel, bol dans içeren, hem macera hem duygu dolu filmleri sizler için derledik. IMDb puanına göre sıraladığımız en iyi Aamir Khan filmlerine göz atın...