Chrome Beta 77'nin Konusu: Karanlık Mod
Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, yeni sürümüyle bir kez daha karanlık moda yöneliyor!
- Ercan Uğurlu
Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, Android için yeni beta sürümüyle ortaya çıktı. Her yeni sürümde olduğu gibi bu sürümde de bir dizi yeni özellik bulunduran Chrome 77 beta, ana konusunu karanlık mod özelinde oluşturuyor demek mümkün. Zira Google, Android için Chrome'un karanlık modundan memnun değil ve bunu geliştirmek istiyor.
Android'deki karanlık modu yeni Chrome 77 beta ile düzenleyen Google, yeni sürümde karanlık modda kullanıcılara daha temiz bir görsellik sağlıyor. Renkleri tersine çevirmenin, özellikle bu moddayken fotoğraf görüntülenmesi için uygun olmadığını düşünen geliştiriciler, yeni sürümde bu sorunu çözmüş görünüyor.
Chrome'un beta sürümüne hemen Play Store üzerinden katılarak tüm özellikleri keşfedebilirsiniz.
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