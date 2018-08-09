Chrome'a Windows 10 İşlem Merkezi Desteği
Chrome, bir süre önce ortaya çıkan "doğal Windows 10 bildirimi desteğini" kazandı! İşte bunun anlamı...
Chrome'a Windows 10 bildirim desteği gelebileceğini mart ayında duymuştuk ancak işlevin herkese ulaşıp ulaşmayacağı kesin değildi. Şimdi ise Google'ın geliştirme takımı, işlevi Chrome 68'e eklemeye başladı.
Twitter'da Google çalışanı Peter Beverloo tarafından yapılan duyuruda çalışan, Microsoft'un Edge ve İşlem Merkezi çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. Tweet'in Türkçeye çevirisi şöyle:
"Windows 10 İşlem Merkezini kullanan doğal bildirim desteğini Chrome 68'de kullanıma açıyoruz - bu çok heyecanlı! Geri bildirimlerinizi duymaktan minnettar olacağız!"
İşlev şu an Chrome 68 kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50'sinde çalışır durumda, ancak yakında tüm Chrome kullanıcılarına ulaşmasını bekleyebiliriz. Beklemek istemiyorsanız, chrome://flags altından doğal bildirimleri açabilirsiniz.
İyi Haber
Bildirim Merkezi ile bütünleşme, Windows 10'un "Sessiz Saatler" işleviyle uyum anlamına geldiğinden Chrome, Windows ayarlarınıza uymaya başlayacak. İşlem Merkezi'yle ilgili diğer ayarlara da Chrome tarafından uyum gösterilecek.
Bu değişiklikle birlikte Chrome, Microsoft'un kendi web tarayıcısı Edge'in dışında Windows 10'un doğal bildirimlerini destekleyen ilk büyük tarayıcı oldu.
Zeynel A. Öztürk
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