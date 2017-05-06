Çin, Dev Robot Savaşına Hazırlanıyor
Çin, geliştirdiği Monkey King isimli robotuyla, devasa robotlar savaşına hazırlanıyor!
MegaBotlar'ı takip edenler bilirler; ABD'de hazırlanan bir program dahilinde üretilen devasa "robotlar" bu programda birbirlerine kırdırılıyor. Biraz metal, biraz ağır iş makinası kullanılarak hazırlanan bu robotlar, sahip oldukları silahları birbirlerine acımasızca kullanıyorlar. Her biri insan eliyle yönetilen bu robotlar yalnızca ABD'ye has değil kuşkusuz.
Japonya'nın da kendi robotları var. Hatta öyle ki, önümüzdeki ağustos ayında, ABD'nin MegaBotları ve Japonya'nın Kurataları arasında bir maç düzenlenecek. Ancak oyunda yeni bir oyuncu daha var: Çin!
Görünüşe göre Çin, bu rekabete girmeye hazırlanıyor. Geliştirdiği Maymun Kral isimli robotunun prototipini tanıtan Çin, dış görünümüyle de gerçekçi bir robot üretmeyi başarmış. Öyle ki, Maymun Kralı adeta Transformers'tan fırlamış gibi görünüyor.
Maymun Kral, dört ayak üzerinde dursa da iki ayak üzerine yükselebiliyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığında olan robot, bu yaz Pekin'de izleyicilerinin karşısına çıkabilir. MegaBot ve Kuratas savaşında, Maymun Kral'ı da arenada görebiliriz.
Ercan Uğurlu
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