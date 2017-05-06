Çin, Dev Robot Savaşına Hazırlanıyor

Çin, geliştirdiği Monkey King isimli robotuyla, devasa robotlar savaşına hazırlanıyor!

Çin, dev robot savaşına hazırlanıyor

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