Çin Windows'u Askeri Cihazlarından Temizleyecek
ABD - Çin geriliminde gelinen son nokta: Şimdi de Windows kullanmayı bırakıyorlar!
- Doğan Kürşat Aktaş
ABD ile Çin arasındaki gerilim, ticaret savaşı nedeniyle büyüyor. Bu gerilimde yaşanan son gelişme ise, Çin ordusunun kendi özel işletim sistemi için Microsoft Windows tabanını kullanmayı bırakmaya karar vermesi oldu.
Kanadalı askeri dergisi Kanwa Asian Defense'in son sayısında rastlanan karar, Çinli askeri yetkililerin yeni işletim sistemleri olarak Linux'u kullanmayacaklarını ve güvenlik sebepleriyle kendi özel işletim sistemlerini geliştireceklerini bildiriyor.
Edward Snowden ve diğer önemli isimler tarafından sağlanan sızıntıların bir sonucu olarak Çin hükumeti; Windows, Mac ve Linux çalıştıran cihazları hack'leme konusunda ABD'nin ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle Çin hükumeti, ABD ve diğer yabancı tehdit aktörlerinin Çin askeri operasyonlarını gözetlemelerinin önüne geçmek amacıyla kendi özel işletim sistemlerini kullanarak "belirsizlikten kaynaklanan güvenlik" yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.
Epoch Times'a göre, yeni kurulan "İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu" yeni işletim sistemini geliştirmek ve daha önce Windows'u çalıştıran cihazlara yaymakla görevlendirilecek.
Yeni grup doğrudan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne (ÇKP) karşı sorumlı olacak ve böylece Çin ordusunun geri kalanından ayrı olarak faaliyet gösterecek. Amerika Birleşik Devletleri Siber Komutanlığı (USCYBERCOM), ABD Savunma Bakanlığı'ndan ayrı bir komutanlık olarak benzer şekilde çalışıyor.
İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu, günümüzde Çin'in endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70'inde kullanılan Almanca geliştirilen programlanabilir mantık denetleyicisinin (PLC) Çin'in ulusal güvenliği için büyük bir risk oluşturduğuna inanmakta.
Bu nedenle Çinli yetkililer siber teknolojide daha gelişmiş hale gelmek ve güvenliğini sağlamak için ülke ağını yükseltme planları üzerinde aralıksız olarak çalışıyor.
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