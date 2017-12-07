Çin'den, "Özel İnternet" İddialarına Yanıt Geldi!

İnternet sansürü konusunda gerçek bir "uzman" olan Çin hükumeti, ülkenin "kendi internetini" kuracağı iddialarına ilk kez yanıt verdi!

Çin'den, "Özel İnternet" İddialarına Yanıt Geldi!

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