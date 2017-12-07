Çin'den, "Özel İnternet" İddialarına Yanıt Geldi!
İnternet sansürü konusunda gerçek bir "uzman" olan Çin hükumeti, ülkenin "kendi internetini" kuracağı iddialarına ilk kez yanıt verdi!
Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin küresel internet kapılarını kapatmayacağını, kendine özel bir internet ağı kurmak gibi bir niyetleri olmadığını, ancak internetin ülkede gelişmesiyle birlikte siber egemenliğin daha fazla dikkate alınacağını açıkladı. Kısacası Çin, kendini dünyadan tamamen izole ederek kendine ait bir internet sistemine geçmeyecek. Ama şu ana kadar sürdürdüğü filtrelenmiş internet politikasını da hız kesmeden sürdürecek.
Ülkenin Komünist Partisinden Huang Kunming'in, Xi Jinping adına okuduğu notta şunlar yazıyor: "Çin'in siber uzayı hızlı şeride geçiyor... Çin'in kapıları dünyaya git gide daha açık hale gelecektir... Çin, durum ve gidişata göre yeni sistemler ve internet yönetimi ile bütün partilere hizmet edecek ve dengesizlikleri ortadan kaldıracaktır."
Reuters'e göre siber egemenlik, devletlerin kendi internetlerini dış etkenlere maruz kalmadan yönetmek ve saklamayı içeriyor. Bu da hükumetin, ülkenin dışından gelen siber kaynakları engelleyebilmesi ve ülkenin içinde bulunan ağları da kontrol edebilmesi anlamına geliyor.
Siber egemenliğin diğer bir kuralı da, Çinli şirketlerin verilerini ve sunucularını Çin toprakları içinde saklaması koşulunu zorunlu hale getiriyor. Bu kurala yabancı şirketler de uymak zorunda, yani örneğin Google, Çinli kullanıcılarının verilerini sadece Çin'de bulunan sunucularında saklayabilir.
Çin hukümeti ayrıca VPN ile kendi internet kurallarının çiğnenmesini de engellemek için elinden geleni yapıyor. VPN kullanımının suç sayıldığı ülkede Apple bile App Store'dan VPN uygulamalarını kaldırmak zorunda kaldı.
Ali Ruhi Öztürk
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