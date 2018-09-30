Çocukları intihardan koruyan yazılım: Beacon.
GoGuardian'ın yeni yazılımı Beacon, çocukların intihara yönelik eğilimleri hakkında uyarı veriyor...
Okullar için internet filtrelerini ve Chromebook yönetim yazılımlar üreten bir şirket, bugün K12 öğrencilerinin intihar veya kendi kendine zarar verme riski altında olduklarını tespit eden bir ürünü yayımlıyor. GoGuardian, ABD'de yaklaşık 5.000 milyon öğrencinin katıldığı yaklaşık 4.000 okul bölgesine hizmet veriyor ve okulların, "risk altındaki öğrencileri ihtiyaç duydukları yardımı hızlı bir şekilde elde etmelerini proaktif olarak tanımlamalarına yardımcı olacak bir erken uyarı sistemi" olarak tanımlanıyor.
Beacon adı verilen ürün, okullar tarafından sağlanan bilgisayarlara yerleştirilen ve öğrencilerin tarayıcı davranışlarını anlamak için AI kullanan bir sistemdir. Beacon bir sorun tespit ettiği zaman, bir okul yöneticisi ya da psikoloğu uyarıyor ve bir kullanıcının işaretlendiğini bildiriyor. Danışman uyarıyı Beacon'ın yönetici kontrol panelinde açtığında, öğrencinin uyarısını tetikleyen davranışını ve kimliğini görebiliyor.
Sistem, davranışı beş kategoriden biri olarak sınıflandırıyor - Genel intihar araştırması, genel intihar düşüncesi, yardım ve destek, kendine zarar verme ve aktif planlama. Örneğin, "bir ilmik nasıl bağlanır" gibi yapılan bir arama, "aktif planlama" olarak işaretlenirken, her yıl intihar eden kişilerin istatistiklerine bakıldığında bir kişi "genel intihar araştırması" kapsamında yer alıyor.
Her okulun Beacon'ı nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, danışmanlar yerel yetkililerle çocuğun anne-babalarıyla nasıl iletişim kuracağı gibi bilgileri de görebilecekler. Ayrıca, öğrencinin risk düzeyine ilişkin kendi değerlendirmelerini de ekleyebilecek ve takip etmişlerse not alabilecekler.
GoGuardian CEO'su Advait Shinde tarafından Engadget'a söylenene göre, Beacon neredeyse bir sene boyunca test edildi ve bu süre zarfında sistemin haftada yaklaşık 2.000 vakayı işaretledi. Beacon tarafından uyarılan okul personeli bazı durumlarda ebeveynlerin soruna tam zamanında müdahale etmelerini sağladı...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın