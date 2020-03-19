Corona Virüs için kullanılan cihazın parçasını 3D printer ile ürettiler

İtalya'nın kuzeyindeki bir hastanede Corona Virüs hastalarında kullanılan solunum cihazının valfleri tükenince, üretici talepleri karşılamakta gecikti. İki genç girişimci, valfleri 3D printer kullanarak imal etti.

Corona Virüs için kullanılan cihazın parçasını 3D printer ile ürettiler

Gönüllüler, Corona Virüs hastalarını kurtarmak için gerekli valfleri  3D printer ile imal ettiler.

Geçtiğimiz Perşembe günü Kuzey İtalya'daki bir hastanede Corona Virüs hastalarında kullanılan solunum cihazında yer alan tek kullanımlık valfler tükendi.  

İtalyan hastanesindeki solunum valfleri bittiğinde her zamanki tedarikçi valfleri zamanında teslim edemeyince, birkaç yerel üretici harekete geçti. Genç üreticiler Christian Fracassi ve Alessandro Ramaioli, daha ucuz bir alternatif ile devreye girdi.

Christian ve Alessandro, bu yardım çağrısına 3D printer ile valfleri üretebileceklerini söyleyerek yanıt verdi. Valf üreticisiyle iletişime geçen genç adamlar, bu valfleri üretebilmek için gerekli şemaları istediler. Fakat üretici şemalar patentli olduğu gerekçesi ile isteği reddetti. Christian ve Alessandro vazgeçmeyip valfi incelemeye başladı. İkili, çok geçmeden kendi planını çıkardı ve 3D printer ile valfi üretmeye başladı.

3D printer ile üretilen valfler, orijinallleri kadar uzun ömürlü değil. Fakat hastanenin ihtiyacını karşılamaya yeterli oldu. Üstelik orijinallerine oranla çok daha ucuza mal edilmiş oldular. 3D printer ile üretilen valflerin tanesi 1 dolara mal oldu. Firmanın ürettiklerinin tane fiyatının 11 bin dolar olduğu iddiası ortaya atılmış, daha sonra Christian ve Alessandro tarafından valflerin asıl fiyatının 11 bin dolar ile alakası olmadığı ama kendi üretimlerinin orijinalinden çok daha ucuza mal olduğu bilgisi gelmişti.

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