Türkiye'de Corona Virüsü (COVID-19) Nedeniyle İlk Ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün yaşandığını açıkladı. Bakan "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.Ayrıca yeni vaka sayısı da duyuruldu.