Türkiye'de Corona Virüsü (COVID-19) Nedeniyle İlk Ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece olduğu gibi, bu gece de Türkiye'de Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan bakan, bugün itibarı ile 51 yeni vaka tespit edildiğini, böylece Türkiye'de toplam vaka sayısının 98 olduğunu açıkladı.
Türkiye'de Corona'dan İlk Ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama sırasında üzücü bir haberi de paylaştı. Virüsle ilgili Türkiye'deki son durumu açıklayan bakan, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığını da söyledi. 89 yaşındaki hastanın virüsü Çin temaslı çalışanından aldığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.
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