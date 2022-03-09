Dalgaların Üzerinde Uçmaya Hazır: Elektrikli Tekne Candela C8...

İsveçli Candela şirketi, lüks eğlence tekneleri dünyasını tamamen baştan tasarlamak istiyor. Fosil atığın olmadığı, motorların gürültüsüz çalıştığı ve dalgalardan etkilenmeyen tekneler tasarlamak isteyen Candela, C8 adını verdiği yeni modelini de buna istinaden tanıttı.
Candela C8 eğlence teknesi, James Bond filmlerinde görebileceğiniz teknelere büyük benzerlik gösteriyor. Suyun üzerinde adeta süzülerek ilerleyen Candela C8, böylece günümüz teknelerine kıyasla büyük bir aşama kaydederken, aynı zamanda hız açısından da büyük bir gelişme gösteriyor.
Candela İletişim müdürü Mikael Mahlberg yaptığı açıklamada, "Geleneksel sürat tekneleri aslında gezegendeki en enerji verimli olmayan araçlardan bazıları" derken, "Geleneksel bir sürat teknesi, standart bir aile arabasına göre kilometre başına 15 kat daha fazla yakıt kullanıyor, diye de ekliyor.
Candela C8 videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Şirket bundan yola çıkarak Candela C8'i tamamen elektrikli tasarlamış. Ancak bir sürat teknesini tamamen elektrikle çalışacak şekilde tasarlamak, fosil yakıt kullanımı sorununu çözebilirken, yine de temel fizik sorunlarından birinin çözümü değil.
Gövdenin suda sürüklenmesi büyük miktarda sürtünme kuvveti yaratıyor ve bu da bir elektrikli teknenin çalışması için çok fazla güce ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Bunun için Candela, elektrikli teknesine bir hidrofil eklemiş.
Hidrofil, uçağın kanatlarıyla aynı çalışma prensibine sahip olurken, aradaki tek fark havayı suyla değiştirmesi. Candela C8'deki hidrofilin üzerinden gelen su, tekneyi yukarı ve sudan dışarı doğru çıkartarak, sürtünmeyi yüzde 80 oranında azaltıyor ve bunun neticesinde de enerji tüketimi olumsuz etkilenmemiş oluyor. Bununla beraber Candela C8, 2 saatlik tam kapasitelik şarjdan sonra, tüm San Francisco Körfezi'ni baştan başa turlayabilir hale gelmiş durumda.
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