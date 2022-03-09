Dalgaların Üzerinde Uçmaya Hazır: Elektrikli Tekne Candela C8...

İsveçli lüks tekne şirketi Candela, yeni elektrikli teknesi Candela C8'i dalgaların üzerinde "uçmak" üzere tasarladığını söylüyor!

  • Ercan Uğurlu
Dalgaların Üzerinde Uçmaya Hazır: Candela C8

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