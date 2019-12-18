DC Sinematik Evreninde Bizi Neler Bekliyor?

Çizgi roman dünyasının iki devi Marvel Comics ve DC Comics arasında uzun süredir devam eden bir liderlik mücadelesi söz konusu. DC Comics; çizgi roman satışları ve televizyon dizilerinde bir adım önde. Lakin Marvel Comics ve Disney ortaklığı; sinemada, ezeli rakibini sürklase etmeyi başardı. Warner Bros ve DC işbirliği, Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesi ile sinema tarihine adını yazdırsa da; diğer DC temalı filmler, Marvel filmlerinin çok gerisinde kaldı. Avengers: Endgame, dünyanın en çok izlenen ve gişe hasılatı elde eden filmi konumunda. Batman V Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi yapımlar, rakipleri kadar başarı elde edemedi.
Ne var ki, Warner Bros-DC ikilisi son zamanlarda ciddi biçimde kıpırdamaya başladı. Aquaman, Wonder Woman, Shazam gibi yapımlar, stüdyoya ciddi kar elde ettirdi. DC'nin, çoklu evrenin farklı bir dünyasında geçen ve doğrudan DCEU'ya dahil olmayan filmi Joker ise, nispeten düşük bütçesine rağmen, 1 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Joker'in birden fazla Oscar ödülü kazanması sürpriz olmayacak.
Justice League'in istenen başarıyı elde edememesi üzerine, süper kahraman evreninin yeniden başlatılacağı ve pek çok eserin sıfırlanacağı yönünde ciddi iddialar kamuoyuna sızdırıldı. Şimdiyse sızdırılan dedikoduların, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Aquaman 2 ve Shazam 2 resmileşti ve bazı çekimler şimdiden başladı. Wonder Woman'ın devamı Wonder Woman 1984 de, 4 Haziran 2020 tarihinde gösterime girecek. Yani Warner Bros'un, DCEU'yu sıfırlamayacağı şimdiden kesinleşti gibi.
DC evreninin nükleer silahları Batman ve Superman ikilisi hakkındaki gelişmeler de su yüzüne çıktı.Batman, ünlü yönetmen Matt Reeves tarafında "reboot" sürümüyle 2021 yılında sinema tutkunları ile buluşacak. Batman'i Robert Pattinson canlandıracak ve ona Andy Serkis ve Colin Farrell gibi bol ödüllü oyuncular eşlik edecek. Superman konusundaki tartışmalar ise sürüyor. Üç filmdir Superman'i canlandıran Henry Cavill'in yapımcı stüdyo ile anlaşması sürse de, aktör ve yapımcı stüdyo arasında problemler yaşandığı iddia ediliyor. Lakin Superman'i kim canlandırırsa canlandırsın, kökten değişimler olmayacak.
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